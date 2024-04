Tande, ex-jogador de vôlei, sofre infarto: “Tive 98% do entupimento das veias”

O ex-jogador de vôlei Tande, 54 anos, publicou um vídeo em suas redes sociais para testemunhar que sofreu um enfarto na última sexta-feira (12) e que agora está se recuperando. Segundo ele, 98% da principal veia do coração estava entupida e outras duas com comprometimento de 73% e 78%.

Apesar do histórico de atleta, Tande revelou que estava se alimentando mal e parou de cuidar da sua saúde.

– Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira agora acabei enfartando, acreditem! 54 anos, atleta (…). Comecei a me descuidar um pouco da minha saúde. Uns quatro anos sem me cuidar (…). Tive 98% de entupimento de uma veia, a principal do coração, e mais duas 78% e 73% – relatou.

Na publicação, Tande pede aos seus seguidores para ficarem atentos a sinais como falta de ar, palpitação e dor de ouvido.

– Fiquem atento aos sinais. Ele me deu, volta e meia, vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula, dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance. Tô voltando – ensinou.

Fonte: Pleno News/Foto: Instagram @tandevolei