Semana do Brincar da Semed abre a programação comemorativa aos 363 anos de Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza a quinta edição da Semana do Brincar. Este ano, o evento, organizado pelo Núcleo Técnico de Educação Infantil (NTEI) da Semed, propõe o tema Vem pra roda – no ritmo do brincar. Mais do que um tema, é um convite para que todas as pessoas participem ativamente na construção de um mundo mais acolhedor e amoroso para as crianças.

A programação terá uma semana com uma série de atividades, como seminários, brincadeiras com as crianças nas 44 unidades de ensino que busquem valorizar e lembrar da importância do brincar.

A Semana do Brincar inicia nesta sexta-feira, 24, com a cerimonia de abertura. Haverá contação de história e a palestra/seminário Acompanhar o brincar dos bebês e crianças pequenas – a perspectiva da abordagem Pikler, com a Leila Oliveira, palestrante convidada direto de Campinas – São Paulo.

Imagem: Divulgação