Projeto musical Mulheres que Inspiram volta ao palco de Belém no Dia Internacional da Mulher

Idealizado em março de 2023, o projeto “Mulheres que Inspiram” volta a acontecer com nova roupagem neste ano, na Casa do Fauno. O espetáculo será realizado no dia 8 de março, a partir das 20h. O projeto nasceu como um formato de show e foi o primeiro show realizado pela artista paraense Bia Bergman que, até então, havia apenas lançado suas músicas autorais nas plataformas digitais e feito pequenas apresentações em lugares abertos ao público. A ideia para a realização do show se deu após uma conversa da artista com a cantora paraense Gigi Furtado (artista de grande renome da musicalidade e cultura paraense) que sugeriu a Bia Bergman que fizesse seu primeiro show fechado, com vendas de ingressos para o público.

Logo, a cantora Gigi Furtado se prontificou em dar todo o suporte necessário para que o evento acontecesse na Casa do Fauno, local de perfil intimista e localizado em uma região bem conhecida no centro da capital paraense (Rua Aristides Lobo – 1061 – Reduto). A ideia que Bia Bergman teve sobre cantar obras de mulheres inspiradoras surgiu, pois, o mês era favorável para a realização de eventos que remetessem ao Dia Internacional da Mulher.

Assim, o show foi marcado para o dia 10 de março de 2023 e um mês foi o tempo necessário para a preparação do evento, que teve a direção do músico violonista clássico Romulo Assunção e uma formação de banda que contou com a presença de um percussionista, um baixista e um violonista. Um show intimista preparado para receber um público pequeno.

Para a surpresa da artista e de todos os envolvidos no evento, os ingressos de esgotaram dentro de um mês e o salão da Casa do Fauno lotou. O show teve a participação de algumas artistas locais, amigas próximas da cantora, no entanto, o evento foi um sucesso mais do que esperado e os pedidos para uma segunda edição logo vieram à tona.

Assim, a segunda edição aconteceu no dia 18 de março de 2023 e contou com a participação de artistas como Bela Portugal, Gigi Furtado, Bruna Luz e Azuliteral.

O evento ganhou tanto conceito e admiração que não poderia mais ser somente um show de uma única artista, mas precisava ganhar um novo olhar e uma proposta maior.

Foi então, que em março de 2024 o projeto volta a ganhar vida e vem como o mais novo projeto artístico-musical paraense, o qual visa enaltecer todas as mulheres artistas que queiram compartilhar a sua arte com todos.

“Mulheres que Inspiram” passa a ser muito mais do que apenas um espetáculo e se torna um movimento que visa honrar, engrandecer, aproximar e dar palco para mulheres artistas, além disso, é um grito pelo respeito e pela necessidade de expandir a arte, principalmente a arte que temos aqui na nossa terra, explica Bia Bergman.

Segundo a cantora, este é um projeto artístico-musical de raízes paraense “que visa manter viva a arte de tantas mulheres inspiradoras que marcaram a nossa história, bem como, busca dar voz e visibilidade a novas vozes contemporâneas. O evento é um verdadeiro tributo à força, à criatividade e à resiliência das mulheres em todas as suas formas e expressões”, acrescenta.

A grande expectativa é que a cada ano esse projeto ganhe ainda mais força e notoriedade no Pará. Neste ano de 2024 o primeiro “Mulheres que Inspiram” acontece no dia 08 de Março, às 20h, ainda na Casa do Fauno, como uma despedida de ciclo e brevemente, tomará palcos maiores na Cidade das Mangueiras.

Imagens: Divulgação