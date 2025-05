Semana do Brincar reúne mais de 4 mil pessoas em Belém e marca parceria global pela primeira infância

Mais de 4 mil pessoas participaram da Semana do Brincar, realizada no último sábado (24), no Bosque Rodrigues Alves, em Belém (PA). O evento, promovido pela Prefeitura de Belém por meio da Superintendência da Primeira Infância, teve entrada gratuita e contou com diversas atividades lúdicas, culturais e de serviços para toda a família.

A programação também marcou a formalização da parceria entre a Prefeitura e a iniciativa global Urban95, da Fundação Van Leer, que busca repensar o planejamento urbano a partir da perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores.

Durante a cerimônia, o prefeito Igor Normando anunciou a criação da primeira Praça da Primeira Infância de Belém, que será uma das pioneiras na Região Norte. “Esse foi o primeiro de tantos outros movimentos que vamos fazer aqui no Bosque e expandir para toda a cidade”, destacou.

Além das brincadeiras, os participantes tiveram acesso a ações de educação no trânsito, vacinação, cadastro no CadÚnico e orientações sobre o Maio Laranja, campanha de combate à violência e exploração sexual infantil.

Segundo Marieta Colucci, representante da Urban95, a parceria visa transformar espaços e políticas públicas para beneficiar crianças de 0 a 6 anos e seus cuidadores: “O que a criança vive nos primeiros anos impacta o resto da vida”.

O evento ainda proporcionou trilhas ecológicas, visitas aos animais, apresentações culturais e muito contato com a natureza. “É ótimo ter esse tipo de programação para não ficarmos só em shoppings e estimularmos o contato com a natureza”, comentou o empresário Fabrício Soares.

Já o servidor público Evandro Antunes Costa destacou o clima familiar: “Foi um dia maravilhoso. A importância é aproximar as crianças da natureza e reunir as famílias”.

Imagem: Agência Belém