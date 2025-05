Equipes da Base Candiru apreendem dois veículos e prende homem foragido da justiça

No fim de semana, sábado, 24, e domingo, 25, ações integradas de segurança realizadas por agentes da Base Candiru, que atuam na área fluvial de Óbidos, resultaram na apreensão de dois veículos com sinais de adulteração e na prisão de um homem com mandado de prisão por roubo. As abordagens ocorreram durante fiscalizações em duas embarcações que navegavam pelo rio Amazonas. As operações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), com o objetivo de combater ações criminosas nas rotas fluviais do estado. As fiscalizações são feitas de forma contínua na região do Baixo Amazonas como parte da estratégia de enfrentamento à criminalidade nos rios.

“Com a estratégia de fiscalizar diariamente os rios do nosso estado, em especial o rio Amazonas, na região de Óbidos, que é rota para quem vem do estado do Amazonas, conseguimos manter uma ótima produtividade. No fim de semana, por exemplo, apreendemos dois veículos com irregularidades e identificamos um homem com mandado de prisão expedido por roubo. Isso mostra que manter essas áreas fluviais sob constante monitoramento garante eficácia no combate à criminalidade, tanto no transporte de cargas ilegais quanto na captura de foragidos da Justiça”, destacou o titular da Segup, Ualame Machado.

No sábado, 24, durante abordagem à embarcação “Monte Cristo II”, proveniente de Manaus com destino ao município de Alenquer, agentes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Receita Federal e Gflu verificaram irregularidades em dois veículos transportados no ferry boat. Um automóvel e uma motocicleta apresentavam adulterações no número do chassi e do motor. Os veículos foram apreendidos e levados à unidade da Polícia Civil na Base Candiru para os procedimentos legais.

Já na tarde de domingo, 25, durante fiscalização à embarcação “Itapereba”, que fazia o trajeto Manaus–Belém, os agentes realizaram a checagem dos documentos dos passageiros. Durante a verificação, foi identificado um homem com mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus, pelo crime de roubo. O suspeito foi detido e conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias