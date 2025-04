Semana Santa – Guia do consumidor auxilia população de Belém na compra do pescado

Agentes da Secretaria Municipal da Desenvolvimento Econômico (Sedcon), percorreram na manhã de ontem, quarta-feira, 16, feiras e mercados municipais da capital para a distribuição do guia do consumidor “Peixe nosso de cada dia”, que orienta a população com informações para identificar a qualidade do peixe ofertado na Semana Santa. A iniciativa da Prefeitura de Belém faz parte das ações definidas no Decreto Municipal nº113.600/2025, que garante o abastecimento do pescado na capital.

“O ‘Peixe nosso de cada dia´ é um informativo prático com dicas essenciais para identificar se o pescado está ou não apto para consumo. Além de garantir o abastecimento do peixe à população, a Sedcon também quer ajudar os consumidores da capital a escolher um produto seguro e com qualidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, que também esteve participando da ação de conscientização nas feiras e mercados de Belém.

Marly Takgi mora no bairro do Guamá, mas sempre vai à Feira da 25 comprar peixe. A consumidora ficou satisfeita com as informações que recebeu da Sedcon. “Eu particularmente sei identificar se o pescado está bom para consumo, mas têm muitas pessoas que não estão acostumadas e acabam levando para casa um produto sem qualidade”, observou Marly.

Já no mercado municipal do Telégrafo, Glória Varela pegou um guia do consumidor para ela e outro para a funcionária que trabalha em sua casa. “Achei superinteressante essas informações e quero repassar esse conhecimento para quem eu puder. Quero parabenizar a Prefeitura de Belém por essa iniciativa”, disse Glória.

PEIXE MAIS CONSUMIDOS

Segundo o presidente do Sindicato dos Peixeiros de Belém, Fernando Souza, que é vendedor de peixe no Mercado de Ferro do Complexo do Ver-o-Peso, “as espécies mais consumidas pelos clientes nesse período de Semana Santa são a dourada, o filhote, o tambaqui, a pescada amarela e a pescada branca”. Ainda segundo o permissionário da Sedcon, “a expectativa é que na quinta-feira e sexta-feira Santa, nossa venda aumente 50% em relação aos demais dias do ano”, destacou Fernando.

Vendedor de pescado há 43 anos na feira da 25, Trindade da Silva Corrêa, é conhecido no espaço pelo boxe Peixe Bola. “Aqui o movimento é sempre intenso, mas sem dúvida os pescados mais pedidos nessa Semana Santa são o filhote e pescada amarela. Estamos preparados para ofertar peixe de qualidade aos nossos clientes”, enfatizou o permissionário.

DICAS

Seguem algumas dicas que a Sedcon disponibilizou no guia do consumidor “Peixe nosso de cada dia” para ajudar a população a identificar a qualidade do pescado comercializado durante o período da Semana Santa:

Pescado com qualidade deve apresentar olhos brilhantes e salientes; escamas firmes e bem aderidas à pele; guelras avermelhadas, úmidas e brilhantes; carne firme e elástica (ou seja, não deixar marcas) à pressão dos dedos; devem ter odor próprio, suave, característico da espécie.

Na hora de comprar – Compre somente pescados mantidos sob refrigeração ou geladeiras; evite comprar pescados em estabelecimentos sem higiene; a pesagem deve ser feita na presença do consumidor; caso o peixe já esteja embalado, o consumidor deve solicitar a conferência do peso do produto.

Em caso de identificar alguma irregularidade na forma como o pescado é comercializado nas feiras e mercados municipais de Belém, a denúncia pode ser feita presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), localizada na Av. Doutor Freitas, 2272, Marco, ou pelo telefone 98500-9311.

