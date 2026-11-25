Espetáculos musicais, oficina de palhaçaria, sarau literário, mediação de leitura, contação de histórias e atividades para crianças e famílias integram a agenda cultural do Sesc no Pará entre os dias 25 e 29 de novembro, em Belém.

A programação segue com o espetáculo musical “O Tempo e a Voz: Carlos Guthyerrez canta Maria Bethânia”, na quinta-feira, 26, às 19h, no Sesc Ver-o-Peso. O show celebra os 80 anos de Maria Bethânia e revisita clássicos da Música Popular Brasileira que marcaram a trajetória da cantora. Inspirado pela obra da artista, Carlos Guthyerrez interpreta sucessos como Fera Ferida, Gema, Alguém Me Avisou e Depois de Ter Você, entre outras canções que atravessam gerações.

DRAMATURGIAS

No sábado, 28, das 09h às 13h e das 14h às 16h30, a Sesc Casa de Artes Cênicas promove a oficina “O Poder que a Palhaça Tem”, com Romana Melo, destinada a participantes com idade a partir de 18 anos. A atividade propõe um espaço de experimentação, pesquisa e desenvolvimento artístico voltado à comicidade feminina, aos processos criativos da palhaçaria e ao fortalecimento da autonomia cênica de mulheres artistas. As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente na unidade ou no site. A atividade integra o projeto Sesc Dramaturgias.

LITERATURA

A Mediação de Leitura “A Árvore Generosa”, do autor Shel Silverstein, acontece no sábado, 28, às 09h, no Sesc Ver-o-Peso, com classificação livre. O livro “A Árvore Generosa” conta a história de uma árvore que ama um menino e, ao longo da vida dele, oferece tudo de si para agradá-lo. O menino sempre retorna em busca de algo que a árvore possa lhe dar. No final, já velho, ele encontra na árvore apenas um lugar para descansar. A história permite refletir sobre os limites de uma relação em que um dá continuamente e o outro recebe. Atividade após a mediação, haverá a oficina de colagem “O cuidar da árvore”.

AQUARELA

A programação infantil ganha força no domingo, 29, com o Workshop de Aquarela com Pigmentos Naturais e Confecção de Lanternas de Papel, das 09h às 12h, no Sesc Ver-o-Peso, com classificação livre. Voltada para crianças de 3 a 10 anos acompanhadas por um adulto, a atividade utiliza elementos naturais como café, beterraba, urucum e cúrcuma para estimular a criatividade, a experimentação artística e a convivência familiar por meio da produção de aquarelas e lanternas de papel. Ela será ministrada por Camila Honda.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Também no domingo, às 11h, acontece a Contação de Histórias “A Iara e o Martelo de Ouro”, com Ayhô Moraes, no Sesc Ver-o-Peso, com classificação livre. A atividade apresenta uma releitura amazônica de uma fábula inspirada na obra de Antônio Juraci Siqueira, conduzindo crianças e adultos por uma narrativa que aborda honestidade, ganância e os encantamentos dos rios amazônicos. Ela será conduzida por Ayhô Moraes.

Serviço:

Programação da semana no Sesc no Pará conta com opções para todos

Data: 25 a 29 de novembro de 2026

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522/523 – Campina

Entrada: Gratuita

Informações e programação completa: Área da Ticketeria no site do Sesc no Pará, com sinopses e detalhes de todas as agendas

Por Marta Brasil (Jambo Comunicação)/Imagens: Divulgação