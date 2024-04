Silvinho Santos se filia ao União Brasil e será pré-candidato a vereador pelo município de Belém

O radialista, apresentador e youtuber Silvinho Santos se filiou ao partido da União Brasil ontem, quarta-feira, 03. O partido é presidido pelo deputado federal e ministro do Turismo, Celso Sabino, que convidou o comunicador para ingressar na carreira política já a partir das eleições municipais de outubro deste ano. No ato de filiação, em solenidade na sede do diretório municipal em Belém, também se fazia presente o secretário do partido, Victor Dias.

Desta forma, Silvinho Santos deve se candidatar a candidato, pelo União Brasil, ao cargo de vereador pelo município de Belém.

Silvinho Santos é conhecido em todo o Pará por ser um comunicador polêmico e que tem vasto trabalho com as comunidades em todo o Estado do Pará e, mais especialmente, em Belém, tendo se engajado em diversas ações em prol das populações mais carentes.

Para o ministro do Turismo Celso Sabino, a filiação de Silvinho Santos ao União Brasil somará os esforços do partido em prol da democracia e da defesa dos direitos da população, haja vista que o radialista possui larga experiência com a comunidade e tem vasto conteúdo de informações, que propaga como comunicador e youtuber.

Imagem: Reprodução/Instagram