Abril Azul: Famílias com pessoas portadoras de Transtorno do Espectro do Autismo podem garantir descontos na tarifa de energia

O programa beneficia famílias de baixa renda com uma redução de até 65% na conta.

A Equatorial Pará, por meio da campanha “Energia Azul, concede desconto na conta de energia para clientes e baixa renda através do programa de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) que contempla, também, famílias que possuem membros com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com esta iniciativa, os descontos chegam a 65% da tarifa.

O serviço é direcionado àquelas famílias com renda de até 3 salários mínimos e que possuem alguém com algum tipo de deficiência (física, motora, auditiva, visual, intelectual ou múltipla) cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos. Para isso, é necessário que o Cadastro Único (CadÚnico) e o NIS (Número de Inscrição Social) estejam atualizados.

Para estes casos, o cadastro na TSEE precisa ser realizado nas agências de atendimento da Equatorial Pará, com apresentação de uma fatura de energia elétrica atual, conta contrato, RG e CPF, n° do NIS ou BPC dos beneficiários atualizados, e laudo emitido por profissional médico do Sistema Único de Saúde (SUS) ou homologado, certificando a situação de saúde, informando ainda qual aparelho elétrico é necessário, número de horas mensais e a previsão de período de uso deste.

Para Thiago Cunha, gerente de relacionamento com o Cliente, a campanha “Energia Azul” reforça o apoio da Distribuidora na garantia dos direitos da pessoa com TEA.

“É importante que nossos clientes estejam com seus dados cadastrais atualizados, pois a partir das informações apresentadas, os descontos podem ser aplicados”, conclui.