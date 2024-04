Silvio Luiz passa mal durante transmissão da final do Paulistão

O narrador esportivo Silvio Luiz, de 89 anos, passou mal no último domingo (7), durante a transmissão online da partida entre Palmeiras e Santos, na final do campeonato paulista, pela TV Record. Ele foi levado para o Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo.

Silvio foi socorrido por um agente do Corpo de Bombeiros quando manifestou dificuldade para falar. O mal estar foi sinalizado para a produção por um colega de transmissão, que identificou que o narrador não estava bem. Os humoristas Bola e Carioca integravam a equipe de transmissão do jogo.

O hospital não divulgou boletim médico, mas de acordo com a família, ele está consciente e segue internado sob observação, realizando exames.

Através de uma nota oficial, a Record deu informações sobre o episódio.

– Silvio Luiz teve uma indisposição, durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, no último domingo (07/04), e foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record. O estado de saúde do narrador, de 89 anos, é considerado bom pelos médicos que o assistem.

