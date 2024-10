Solenidade de encerramento do Círio 2024 ocorre nesse domingo, dia 27

E chegou a hora de dizer adeus! O encerramento da 232ª edição do Círio de Nazaré acontecerá nesse domingo, dia 27 de outubro, com uma missa celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém, na Basílica Santuário, às 18h, seguida de apresentação da Banda Sinfônica dos Bombeiros, na Concha Acústica, a partir das 19h, de um vídeo mapping na fachada da Basílica e anúncio do tema do Círio 2025, além dos tradicionais fogos, a partir das 21h45. No total foram 15 dias de devoção e expressão de fé à Nossa Senhora de Nazaré.

“A expectativa de público em todas as procissões foi superada. Foram muitas manifestações de fé percebidas nos milhões de olhares com lágrimas e emoções nos rostos. Também a quantidade de promessas depositadas nos carros no dia do Círio foi bem expressiva. Então creio que o nosso principal objetivo conseguimos alcançar: aproximar as pessoas de Deus. Nosso segundo objetivo também foi realizado, não tivemos nenhum incidente grave em nenhuma das romarias realizadas até o momento. Isso é um verdadeiro milagre. E o nosso terceiro objetivo foi realizar as procissões dentro do cronograma previsto, sem demoras ou atrasos”, avalia o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) deste ano, Antônio Salame.

VÍDEO MAPPING

Um espetáculo visual vai colorir a fachada da Basílica Santuário de Nazaré a partir das 21h45 deste domingo. É a já tradicional exibição do projeto “Cores, Sons e Sensações”, que usa projetores avançados para criar uma experiência diferenciada de arte e religiosidade.

Em 2024, o “Cores, Sons e Sensações” conta com patrocínio da Equatorial Energia por meio da Lei Semear, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. A realização é Amplicriativa e VJ Lobo e o projeto conta com o apoio da Diretoria da Festa de Nazaré, Arquidiocese de Belém e Basílica Santuário de Nazaré. Antes da projeção, o Padre Cavalcante, pároco da Basílica Santuário, fará uma apresentação musical na varanda da igreja. Durante a projeção, será anunciado o tema do Círio 2025.

O QUE É VÍDEO MAPPING?

É uma técnica de projeção que consiste em programar conteúdos audiovisuais para serem projetados em objetos e superfícies como fachadas de prédios e monumentos. A técnica permite que o artista promova a interação entre conteúdo audiovisual e, por exemplo, a arquitetura local. Para isso, a perspectiva e a luz sobre o objeto devem ser devidamente estudadas antes da projeção.

Este ano, o público pode esperar ainda mais profundidade e espiritualidade na narrativa, conforme conta o artista: “Estamos trazendo uma conexão ainda mais forte entre as pessoas, o divino, Deus e Nossa Senhora. Vivemos tempos frenéticos e é preciso parar para refletir, olhar para si e para o outro, criar laços de solidariedade, carinho e amor”, conta VJ Lobo.

O SHOW DE FOGOS

O espetáculo de fogos deve durar cerca de 5 minutos e vai colorir o céu de várias cores, com 260 efeitos diferentes e 1 mil acionamentos dos efeitos. Os fogos serão instalados próximos da Basílica. Para garantir a segurança do encerramento da festa, o Arraial de Nazaré será fechado para a entrada do público a partir das 20h. Será reaberto somente na segunda do Recírio, de 8 às 22h.

SEGURANÇA

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Guarda Municipal de Belém (GMB), fará interdições em trechos das avenidas Nazaré e Governador José Malcher, no acesso à Praça Santuário, bem como, desvios de trânsito e de linhas de ônibus, a partir de 20 horas do domingo, dia 27.

Agentes de trânsito da Semob interditarão a avenida Governador José Malcher com a avenida Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré com travessa Quintino Bocaiúva para evitar o fluxo de veículos na avenida Nazaré, organizar o trânsito e garantir a fluidez no entorno e a segurança viária aos participantes do encerramento da quadra nazarena. A avenida Nazaré com a avenida Generalíssimo Deodoro e com a Vila Leopoldina, será bloqueada pela GMB.

Em função dessa interdição temporária, as linhas de ônibus que circulam pela avenida Nazaré serão desviadas pela travessa Rui Barbosa, seguindo pela avenida Gentil Bittencourt, a destino, e os que acessam a Nazaré, pela travessa Quintino Bocaiúva, seguirão direto pela Gentil Bittencourt, a destino. Agentes de transporte da Semob estarão na avenida Gentil Bittencourt, nos cruzamentos com as travessas Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, orientando os motoristas das linhas de ônibus e passageiros quanto a alteração feita temporariamente nos itinerários.

Texto e imagens: Rosana Pinto – Ascom DFN