Sucesso nacional, comédia “Duetos” chega ao Theatro da Paz com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Após arrastar multidões por todo o Brasil, a comédia romântica “Duetos”, do consagrado dramaturgo britânico Peter Quilter, chega a Belém para três apresentações no Theatro da Paz, nos dias 09, 10 e 11 de maio. Com direção de Ernesto Piccolo e protagonizada por Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, a peça será exibida na sexta-feira e sábado às 20h, e no domingo às 19h.

Visto por mais de 150 mil pessoas em 12 cidades brasileiras, o espetáculo retrata, com muito humor, as complexidades dos relacionamentos modernos em quatro histórias independentes, onde um homem e uma mulher nem sempre um casal enfrentam dilemas amorosos e emocionais. As esquetes mostram desde encontros às cegas até casamentos incertos e divórcios inesperados.

Aclamada internacionalmente, “Duetos” já foi encenada em mais de 20 países, traduzida para 10 idiomas e chega a Belém com o selo de qualidade “O Teatro Me Representa” e indicações ao Prêmio Prio de Humor, criado por Fábio Porchat.

Além de sua trajetória de sucesso nos palcos, a montagem também se destaca por seu impacto social: mais de 20 mil ingressos foram vendidos a preços populares e mais de 10 mil distribuídos gratuitamente para ONGs e escolas. O espetáculo é patrocinado pela Brasilcap, com produção da Inova Brand, e conta ainda com apoio do Laboratório Cristália.

As apresentações ocorrerão no Theatro da Paz, localizado na Praça da República, Rua da Paz, s/n, Centro, Belém – PA. Os ingressos variam de R$ 19,75 a R$ 140 e podem ser adquiridos pelo site www.ticketfacil.com.br/tp-duetos.html. O espetáculo tem duração de 80 minutos e classificação livre, sendo uma ótima opção para todas as idades.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do espetáculo: www.duetosacomedia.com.br.

Imagems: Barbarah Queiroz