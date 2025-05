Brasil bate recorde na produção de petróleo e gás natural no pré-sal em março

A produção de petróleo e gás natural no Brasil alcançou um novo recorde em março de 2025, especialmente na região do pré-sal. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), foram produzidos 3,716 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), um crescimento de 5,2% em relação a fevereiro e de 10,9% comparado a março do ano passado.

O pré-sal representou 79,8% de toda a produção nacional no mês, com 157 poços em operação. Somente de petróleo foram extraídos 2,883 milhões de barris por dia, enquanto o gás natural alcançou 132,33 milhões de metros cúbicos diários.

No total, somando pré-sal, pós-sal e terra, o Brasil produziu 4,662 milhões de boe/d. A Petrobras foi a responsável por mais de 90% desse volume, operando sozinha ou em consórcios.

O campo de Tupi, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás do país, seguido pelas plataformas FPSO Sepetiba e FPSO Guanabara, que operam na jazida compartilhada de Mero.

Mesmo com o alto aproveitamento de gás natural (96,5%), a queima do insumo teve aumento por causa do comissionamento da nova plataforma FPSO Almirante Tamandaré.

As informações fazem parte do Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, que agora também pode ser consultado de forma interativa no site da ANP.

Imagem: Bruno Domingos