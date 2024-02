Suprema Corte norte-americana decidirá sobre imunidade de Trump

O Supremo Tribunal dos EUA disse ontem, quarta-feira, 28, que vai considerar se Donald Trump deve ser julgado pelas acusações de que conspirou para anular as eleições de 2020, depois de tribunais inferiores rejeitarem a alegação do ex-presidente de que ele tem direito à imunidade absoluta porque era presidente durante o ocorrido.

A decisão do tribunal significa que terá a palavra final sobre uma questão que o Judiciário nunca confrontou antes de Trump. E isso significa que o ex-presidente conseguiu que o julgamento leve mais um tempo para acontecer, inicialmente programado para começar em março.

O tribunal agendou alegações orais para a semana de 22 de abril, e é provável que uma decisão seja tomada antes de julho.

Se os juízes rejeitarem os argumentos de imunidade de Trump, um julgamento federal sobre as acusações de interferência eleitoral provavelmente só ocorrerá no final do verão, no mínimo. A Convenção Nacional Republicana, onde Trump buscará a sua terceira nomeação presidencial, começa em 15 de julho em Milwaukee.