Suspensão do Benefício do Vale Gás em Março: Entenda o Motivo e Confira os Próximos Pagamentos!

Pegando a população de surpresa, o governo federal anunciou neste mês que não será realizado o pagamento do benefício do Vale Gás em março. Surgiram inúmeras questões sobre o assunto, mas a ausência dos depósitos neste mês tem uma razão muito específica. Continue a ler para descobrir o que aconteceu e como assegurar a continuidade do seu benefício.

Motivo da suspensão do Vale Gás em março e regras do benefício

Os consumidores experimentaram um aumento considerável no preço do botijão de gás em fevereiro, de até R$ 18,33. Diante disso, o governo, como forma de apoio à população mais vulnerável, criou o Auxílio Gás, que cobre integralmente o valor do botijão de 13 quilos.

Este auxílio é pago a cada dois meses, e em 2023, o primeiro pagamento ocorreu em fevereiro. Este é o motivo pelo qual não houve depósitos de benefícios no mês de março. A próxima rodada de pagamentos está agendada para abril, seguindo o calendário do programa Bolsa Família, que é organizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Como receber o benefício do Vale Gás?

Para ter direito ao Auxílio Gás, é necessário atender aos seguintes critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Possuir renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 606), ou renda total igual ou inferior a três salários mínimos;

Ter um membro da família recebendo o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

É importante destacar que o programa também prioriza os beneficiários com base em critérios como a atualização no CadÚnico nos últimos dois anos, menor renda, maior número de membros na família e participação no programa Auxílio Brasil.

Qual é a previsão para os próximos pagamentos do Vale Gás?

Os depósitos do Vale Gás estão programados para acontecer em abril, conforme a seguinte ordem de pagamento de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1: 17 de abril; NIS final 2: 18 de abril; NIS final 3: 19 de abril; NIS final 4: 22 de abril; NIS final 5: 23 de abril; NIS final 6: 24 de abril; NIS final 7: 25 de abril; NIS final 8: 26 de abril; NIS final 9: 29 de abril; NIS final 0: 30 de abril;

