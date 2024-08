Tadeu Amoras lança a obra “Não escrevi um poema para você” na 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro

O músico, roqueiro, empresário e escritor Wilson Tadeu Amoras, lançou na tarde desta quinta-feira, 22, no Ponto do Autor da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multi Vozes, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, a obra “Não escrevi um poema para você”. Trata-se de um livro de poemas que foi escrito para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de manusear e se encantar com os versos, pois é dirigido à dona de casa, à jovem romântica, ao trabalhador, ao empresário, ao político, enfim, a todas as pessoas indistintamente, já que quem ler vai encontrar algo nos versos que “cairá como uma luva com sua vida, com seu momento”.

“São poemas da vida, do dia a dia, do cotidiano, da vida do escritor, do professor, do aluno. São poemas que servem para o dia a dia e servem como inspiração, meditação e reflexão”, disse Wilson Tadeu Amoras, que está na estrada literária desde 2015.

Segundo o escritor paraense, ele já tem outras obras publicadas. Começou fazendo literatura para crianças. Depois, partiu para outros nichos como de visagens e assombrações, “seguindo o mesmo modelo do saudoso Walcir Monteiro”. Ao todo, já foram lançados oito livros, todos na Feira Pan-Amazônica do Livro, como frisou o autor.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar