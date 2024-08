Ao Vivo | Avaí x Paysandu | Campeonato Brasileiro Série B | 22.08.24

O Avaí e o Paysandu se enfrentarão em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá na Ressacada, em Florianópolis (SC), nesta quinta-feira (22), às 20h (horário de Brasília). Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e A Província do Pará.

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Santos, fora de casa, o Avaí entra em campo com 100% de aproveitamento no segundo turno. Sob o comando de Enderson Moreira, o Leão da Ilha busca a terceira vitória consecutiva e se aproximar do G-4 da Série B.

O Paysandu atravessa um momento de instabilidade na Série B, com cinco jogos consecutivos sem vencer. O baixo aproveitamento, com apenas dois pontos conquistados neste período, aproximou o time bicolor da zona de rebaixamento. A equipe precisa melhorar o desempenho ofensivo, principalmente na finalização, para sair da incômoda situação.

Se inscreva no canal: