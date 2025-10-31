sexta-feira, outubro 31, 2025
Tartaruga-marinha resgatada em lago urbano é devolvida ao mar em Salinópolis

Uma tartaruga-marinha foi resgatada de um lago urbano e devolvida ao mar, em uma ação que mobilizou ambientalistas e moradores de Salinópolis, no nordeste do Pará, nesta quinta-feira (30). O animal, apelidado de Valentina, chamou atenção por ter sido encontrado em uma área incomum para a espécie, o que despertou preocupação entre especialistas.

Com cerca de 70 centímetros de comprimento e pesando aproximadamente 40 quilos, Valentina é uma tartaruga jovem. O resgate foi realizado pelo Instituto Suruanã, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, após denúncias de moradores que avistaram o animal nadando no lago. Após ser avaliada por biólogos, ela foi considerada saudável e pronta para retornar ao mar.

A soltura aconteceu na praia do Maçarico, um dos principais cartões-postais de Salinópolis, e emocionou quem acompanhava o momento. Turistas, pescadores e famílias locais se reuniram para assistir à cena, que simbolizou o reencontro da tartaruga com o habitat natural.

De acordo com os profissionais envolvidos na ação, casos como esse evidenciam o impacto da urbanização desordenada e das mudanças ambientais nas rotas das espécies marinhas. Muitas vezes, animais acabam desorientados por causa da poluição luminosa, da alteração de correntes marítimas ou da destruição de áreas de desova.

O Instituto Suruanã reforçou que o resgate foi também uma oportunidade de conscientização. “Cada animal devolvido ao mar representa um passo na preservação das espécies ameaçadas. Nosso trabalho é garantir que essas tartarugas continuem cumprindo seu papel ecológico nos oceanos”, afirmou um dos coordenadores da operação.

Atualmente, cinco espécies de tartarugas-marinhas são encontradas no litoral brasileiro, e todas estão ameaçadas de extinção. No Pará, ações de monitoramento, como o Projeto Tamar e iniciativas regionais de educação ambiental, vêm ampliando os esforços de proteção à fauna costeira.

A história de Valentina, além de simbólica, reforça a necessidade de equilíbrio entre o crescimento urbano e o cuidado com a natureza. Para quem acompanhou a soltura, a mensagem ficou clara: proteger o mar é também proteger a vida que depende dele — inclusive a nossa.

Imagem: Reprodução

