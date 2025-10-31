sexta-feira, outubro 31, 2025
Vídeo: torcedores do Paysandu realizaram novo protesto na Avenida Nazaré antes do jogo

A crise que assola o Paysandu Sport Club ganhou mais um capítulo na noite de quinta-feira (30), véspera de um importante compromisso do time. Torcedores realizaram um novo protesto em frente à sede social do clube, localizada na Avenida Nazaré, em Belém, resultando no fechamento de parte da via.

A manifestação da Fiel Bicolor tinha como objetivo pressionar a diretoria e os conselheiros, já que no local estava marcada mais uma reunião do Conselho Deliberativo (Condel). O protesto reflete a insatisfação da torcida com a profunda crise que o Papão vem enfrentando.

O ato ocorre horas antes de o Paysandu entrar em campo. A equipe tem um jogo marcado para hoje à noite, e a pressão dos torcedores na sede social indica o clima de apreensão e cobrança que paira sobre o clube neste momento decisivo.

Foto:Crédito: Instagram/Banda Alma Celeste

