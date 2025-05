Teatro Waldemar Henrique Oferece Quatro Dias de Variada Programação Musical

A programação apresenta shows e espetáculos de artistas paraenses, celebrando a produção artística local com emoção, entretenimento e reflexões sobre o amor.

O Teatro Experimental Waldemar Henrique, um importante palco cultural de Belém, será palco de uma vibrante programação musical entre os dias 14 e 17 de maio, de quarta-feira a sábado. O público poderá desfrutar de uma diversidade de shows e espetáculos que celebram a arte paraense em suas múltiplas formas. A agenda inclui as apresentações de “Solaz”, o show “De nós, o tempo?” de Carlos Moraes, e a instigante mostra cênica e musical “Isto é Amor”, concebida pela Companhia ARTEA.

Abrindo a programação, no dia 14 de maio, das 19h30 às 21h30, o show “Solaz”, comandado pelas talentosas Ângela Blanco e René Ribeiro, promete contagiar a plateia com clássicos do pop nacional e internacional. O título “Solaz” reflete o prazer e a alegria que o concerto busca proporcionar, incentivando a interação dinâmica entre artistas e público.

Ângela Blanco

Dentro da mostra “Pará em Cena”, a envolvente “Isto é Amor: Mostra Cênica e Musical” reunirá mais de 15 artistas paraenses em cena, explorando as complexidades multifacetadas do amor através do teatro, da dança e da música. As performances promoverão reflexões e debates sobre os diversos tipos de relações afetivas e amorosas presentes na região amazônica. Este projeto tem como cerne divulgar e destacar os artistas locais, apresentando seus trabalhos autorais em espaços culturais de Belém.

A produção deste espetáculo é fruto do trabalho independente da Companhia ARTEA, um coletivo formado por jovens e promissores estudantes da Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto visa dar visibilidade aos artistas paraenses, evidenciando a pluralidade de abordagens e a inovação na produção teatral amazônica.

Encerrando a programação, o cantor e compositor paraense Carlos Moraes apresentará o show de lançamento de seu novo single, “De nós, o tempo?”. O palco será palco tanto de suas composições autorais quanto de sucessos consagrados da Música Popular Brasileira, todos convergindo para a temática central do evento: a intrincada relação entre a humanidade e a passagem do tempo. O espetáculo contará com as participações especiais dos renomados musicistas Salomão Habib, Amanda de Paula, Thaís Cybelle e Luizinho Moura.

Carlos Moraes: ‘memórias e ciclos da vida’

Serviço: Shows no Teatro Experimental Waldemar Henrique – Avenida Presidente Vargas, n° 645, bairro da Campina.

“Solaz” – dia 14 de maio, quarta-feira, das 19h30 às 21h30. Valor do ingresso: R$ 40,00. Compra de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/solaz/2912054?referrer=www.google.com

“De nós, o tempo?” – dia 15 de maio, quinta-feira, das 20h às 22h. Valor do ingresso: R$ 50,00. Compra de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/show-de-nos-o-tempo/2879432

“Isto é amor: Mostra Cênica e Musical” – dias 16 e 17 de maio, às 19h. Valor do ingresso: R$ 30,00. Compra de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/isso-e-amor-mostra-cenica-e-musical/2898615