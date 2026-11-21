Excesso de glicose altera qualidade do colágeno e prejudica mobilidade de mais de metade dos pacientes diagnosticados com a doença

Chloé Dana e Ana Clara Machado, da CNN Brasil*, em São Paulo

O diabetes mellitus é amplamente reconhecido por seus impactos cardiovasculares e renais, mas seus efeitos sobre o sistema musculoesquelético frequentemente passam despercebidos pela população e pelos próprios pacientes.

Quando os níveis de glicose no sangue permanecem elevados cronicamente, o excesso de açúcar atua de forma insidiosa sobre estruturas fundamentais do corpo, alterando a qualidade do colágeno e enrijecendo tendões, ligamentos e articulações.

O resultado é um quadro progressivo de dores, rigidez e perda de mobilidade funcional que muitas vezes é mal interpretado como uma consequência inevitável do envelhecimento, atrasando a busca por diagnóstico e tratamento especializado.

Como o açúcar altera o colágeno e os tecidos

A explicação científica para esse comprometimento reside no acúmulo de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs, na sigla em inglês). A hiperglicemia crônica provoca a ligação não enzimática da glicose às proteínas de colágeno, criando ligações cruzadas rígidas que destroem a elasticidade natural dos tecidos. Junto a isso, o diabetes induz microangiopatia (danos aos pequenos vasos sanguíneos) e inflamação crônica de baixa intensidade, resultando em hipóxia tecidual.

O estudo do Ward & Jawad sobre reumatológica e ortopédica, aponta que mais de 58% das pessoas com diabetes desenvolvem complicações musculoesqueléticas, que afetam desde a regeneração muscular até a qualidade da matriz óssea.

Manifestações clínicas e a prática ortopédica

Na prática ortopédica, como ressalta o especialista em ombro e cotovelo Dr. Kaleu Nery, a perda de flexibilidade do colágeno se traduz em quadros bem definidos que limitam as atividades cotidianas, como;

Fibrose acentuada da cápsula articular do ombro, que gera dor intensa e restrição severa para levantar ou girar os braços, como alcançar objetos em prateleiras altas ou vestir-se

Síndrome do Túnel do Carpo e Cheiroartropatia: O espessamento dos tecidos e a compressão do nervo mediano causam formigamento, dormência nas mãos e enrijecimento dos dedos, dificultando o ato de fechar completamente as mãos ou segurar objetos com firmeza.

Comprometimento nos Pés e Estabilidade: Alterações neuropáticas e estruturais podem levar à neuroartropatia de Charcot e deformidades que alteram a marcha e aumentam substancialmente o risco de quedas e perda de independência.

A constatação de que o diabetes acelera a incapacidade física é respaldada por dados científicos robustos. Outro estudo do Alenazi, acompanhou pacientes com osteoartrite de joelho ao longo de 96 meses, demonstrando que a presença do diabetes atua como um fator agravante independente.

Nem sempre essas complicações se iniciam com dores agudas. Frequentemente, o primeiro sinal é uma perda discreta de amplitude de movimento a percepção de que gestos simples se tornaram mais trabalhosos. Como orienta o Dr. Kaleu Nery, a perda de mobilidade não deve ser aceita como algo natural do envelhecimento.

O diagnóstico precoce exige uma avaliação ortopédica detalhada, associada a exames de imagem quando necessário. O plano terapêutico envolve fisioterapia individualizada, rotinas de exercícios específicos, controle glicêmico rigoroso e intervenções cirúrgicas em estágios avançados.