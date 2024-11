Testemunhas de Jeová constroem novo local de reuniões em São Francisco do Pará

A inaugurarão do novo auditório, conhecido como Salão do Reino, deve ocorrer em poucas semanas. A construção está sendo feita inteiramente por voluntários. Imagine um canteiro de obras que reúne homens e mulheres de diferentes formações, idades e culturas. Este é o cenário observado nas construções dos Salões do Reino das Testemunhas de Jeová, como a que está acontecendo no bairro Cristo Redentor em São Francisco do Pará, PA. Elas mesmas realizam todas as atividades do projeto, desde a fundação dos alicerces até os acabamentos finais do prédio.

Todos os voluntários recebem treinamento para realizar as tarefas com segurança, usando os equipamentos de proteção individual apropriados. Isso os ajuda a cumprir a meta de zero acidentes.

O local, de 154m², terá um auditório com capacidade para 72 pessoas. As reuniões semanais que serão realizadas no local darão destaque ao estudo da Bíblia. Elas serão abertas ao público e gratuitas.

Cada voluntário decide quantos dias deseja apoiar a construção, conciliando a programação com atividades diárias como trabalho, estudos e família. Gustavo Meneses, um dos voluntários, comenta: “Apoio a obra cinco dias por semana. Sou de Rondon do Pará, e percorro uma distância de 500 quilômetros. O que me motiva é o amor que sinto por Jeová Deus e a bênção de poder usar a energia da minha juventude para agradá-lo”.

Muitas pessoas na comunidade ficam impressionadas com a rapidez com que as obras são concluídas. A construção do Salão do Reino do teve início em setembro de 2024 e a previsão de conclusão é para o dia 10 de dezembro.

Para outros, o clima alegre e respeitoso nos canteiros é o que mais chama atenção, porque os voluntários se esforçam para manter a paz e a união entre eles. Caion Oliveira, um voluntário que já participou de várias construções, comenta: “Participar dessa obra especial me dá a oportunidade de desenvolver qualidades cristãs e fortalecer amizades com companheiros de adoração.” Ele conclui dizendo: “Jeová nos abençoa com verdadeira alegria por meio de momentos, trabalhos e pessoas que refletem Seu amor e cuidado.”

No mundo todo, as Testemunhas de Jeová realizam reuniões em mais de 118 mil congregações — mais de 12 mil delas no Brasil. Para encontrar um local de reuniões perto de você, clique em “Reuniões” na aba “Quem Somos” do jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

Toda a comunidade está convidada para assistir às reuniões semanais no novo prédio, assim que ele ficar pronto.

Serviço

Endereço: Rua Ethelbergue Ribeiro, s/n – Cristo Redentor, São Francisco do Pará, PA

Horário das reuniões: quartas às 19h 30 e sábados às 19h 30

Data: A partir de 14 de dezembro de 2024

Mais informações: Todos na comunidade estão convidados. A entrada é gratuita e não se faz coleta. São apresentadas palestras baseadas na Bíblia, entrevistas e vídeos. Para mais informações, acesse jw.org.

Imagem: Divulgação