Trabalho que transforma: COP 30 movimenta urbanização e gera oportunidade em Belém

Mais de 5 mil profissionais paraenses atuam nas obras que vão transformar a capital para a Conferência do Clima da ONU, deixando um legado urbano e social para a cidade.

Belém está em plena transformação para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, e por trás desse marco histórico estão os rostos e as mãos de quase 5 mil trabalhadores paraenses que constroem, dia após dia, um novo cenário urbano para a capital.

Um deles é Afonso Barbosa, pedreiro de 52 anos, que atua nas obras das Quadras 1 e 2 da Nova Doca. Orgulhoso da própria trajetória, ele destaca como o projeto tem mudado sua vida. “Sempre trabalhei em empreendimentos próximos à Doca e posso dizer que estou feliz em estar construindo essa Nova Doca. Meu salário aumentou, ganho hora extra, tenho ticket alimentação. A minha vida melhorou bastante. Esse trabalho vai ficar para o Brasil, para o mundo ver”, afirma.

A Nova Doca é apenas uma das mais de 30 obras em andamento executadas pelo Governo do Estado, que não apenas modernizam a cidade, mas também geram emprego e renda. O projeto inclui o plantio de 180 árvores e a criação de pequenos lagos com sistema de “jardim filtrante”, tecnologia sustentável que purifica a água dos canais. Mais de 520 pessoas atuam diretamente nessa revitalização, que vai transformar o local em novo espaço de lazer para a população.

Do outro lado da cidade, no Parque da Cidade, área de 500 mil m² que abrigará os principais eventos da COP 30, a engenheira civil Joellen Cruz, de 26 anos, representa a força feminina que também constrói esse momento histórico. “Estou aqui fazendo história ao participar de um projeto que é a maior intervenção urbana em Belém nos últimos 100 anos”, afirma. Formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Joellen reforça o sentimento coletivo de orgulho: “É a realização de sonhos para toda a população belenense. Sou grata por fazer parte dessa geração de profissionais que está estruturando a cidade”.

A COP 30 vai deixar um legado de infraestrutura, sustentabilidade e valorização profissional para Belém. E esse futuro está sendo moldado por paraenses que, com dedicação e talento, ajudam a construir uma nova história para a capital amazônica.

Imagem: Agência Pará