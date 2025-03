Bandido invade templo da Igreja do Evangelho Quadrangular e mantém homem de refém até se entregar

A Igreja do Evangelho Quadrangular localizada na Avenida Pedro Miranda com Travessa Timbó, ao lado da agência do Banco do Brasil, no bairro da Pedreira, em Belém, foi invadida na tarde desta sexta-feira, 14, por um homem identificado como Agnaldo de Sousa Jr, o qual fez refém o fiel Laurimar de Sousa. O marginal acabara de participar de um assalto do tipo saidinha na agência bancária ao lado, juntamente com outro comparsa que conseguiu fugir. A Polícia chegou na hora, houve o corre-corre e o marginal acabou invadindo a IEC.

A partir daí, começaram as primeiras negociações para que a vítima fosse libertada e o bandido se entregasse. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que começou toda a ação do bandido.

O local foi isolado pelas autoridades. O tenente-coronel PM Araújo conduziu as negociações até que Agnaldo se entregasse. Ele foi levado para a Delegacia Seccional Urbana da Pedreira, onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de assalto, cárcere privado, perturbação da ordem e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o oficial da PM, Agnaldo, ao começar as negociações, exigiu a presença da imprensa, bem como, de seus familiares.

A vítima, Laurima Sousa, que também será ouvido em depoimento, contou que permaneceu o tempo todo calmo. Segundo ele, todos participavam do culto do meio-dia no templo quando começou a confusão e ele foi o sorteado para refém.

Diante da situação, todos começaram a fazer orações e é possível ouvir ainda o pastor pedir calma ao criminoso.

Conforme dados do 1º Batalhão da Polícia Militar, dois homens tentavam realizar uma saidinha bancária na agência do Banco do Brasil, todavia, um policial à paisana percebeu toda a movimentação e acionou o 1º BPM que já estava com guarnição de ronda na área. O bandido se desesperou, invadiu o templo e fez refém a primeira pessoa que viu à sua frente.

Um dos ladrões conseguiu fugir em uma motocicleta. Foram mais de duas horas de negociações entre o bandido e o grupo de gerenciamento de crises da Polícia Militar.

Ainda segundo a PM, Agnaldo será submetido a exame de corpo de delito e, depois dos procedimentos de praxe cabíveis, será conduzido a uma unidade do Sistema Penal, à disposição do Poder Judiciário.

Imagens: Reprodução