TRE diploma o prefeito eleito Igor Normando e 35 vereadores de Belém

O Tribunal Regional Eleitoral TRE diplomou nesta terça-feira, 17, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando (MDB), o vice-prefeito eleito, Cássio Andrade (PSB) e os 35 vereadores eleitos para representarem a população da capital paraense. A cerimônia de diplomação se realizou nesta tarde, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, sob a presidência desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, presidente do TRE paraense.

Normando recebeu 421.485 votos no segundo turno da eleição em Belém. Ele assumirá o cargo no dia 1º de janeiro de 2025, quando tomará posse e passará a ser o prefeito da capital paraense.

Considerada a última fase do processo eleitoral, a diplomação é o ato que confirma, efetivamente, a eleição de candidatas, deixando-os aptos para assumir os cargos. Assim, durante a cerimônia, ocorre a entrega dos diplomas, assinados pelos juízes eleitorais de cada cidade.

Igor Normando falou de sua emoção de ser diplomado prefeito de Belém.

“Esse é um momento muito especial, talvez um dos momentos mais importantes da minha vida, da minha trajetória e o momento que eu quero dividir com todos aqueles que fizeram parte dessa construção. Porque, embora o diploma venha no meu nome, ele é um diploma oferecido a todos aqueles que acreditaram nesse projeto, que construíram ele conosco e que vão governar com a gente”, afirmou.

PRIORIDADES

Normando declarou que o foco será o ordenamento público da capital.

“Vamos resgatar a autoestima da população de Belém. A prioridade nos primeiros 100 dias é colocar a cidade em ordem, colocar a manutenção da cidade em dia. Nós vamos fazer um grande mutirão de limpeza, lançar a campanha ‘Belém Limpa’, que vai ter vários outros desdobramentos, não só o mutirão de limpeza pela cidade”.

Por sua vez, o desembargador Leonam Gondim falou da tranquilidade notada pelo TRE-PA durante as eleições de 2024.

“Após o processo eleitoral, nós não tivemos nenhuma intercorrência grave, concluímos o processo de maneira mais tranquila possível, tanto é que estamos aqui realizando esse ato de diplomação do nosso prefeito, vice-prefeito, vereadores e vereadoras. Apesar da dimensão continental do nosso Estado do Pará, conseguimos realizar um pleito dentro do esperado”, analisou.

Imagem: Reprodução