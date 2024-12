Belém vibra com 50 shows gratuitos no Festival de Música Amazônica

O 18º Festival de Música Amazônica, com mais de 50 atrações artísticas, será realizado gratuitamente a partir de 18 de dezembro nos icônicos espaços culturais de Belém: o Memorial dos Povos e o Complexo Ver-o-Rio.

Cinco dias de shows, com encerramento no domingo (22), contarão com a participação especial da cantora paraense Gaby Amarantos, vencedora do Grammy Latino 2023.

Completam o line-up: Lia Sophia, Arraial do Pavulagem, Nilson Chaves e convidados, Gang do Eletro e o show ‘Elas’, com Aíla, Joelma Klaudia, Natália Matos e Gigi Furtado.

O carimbó estará presente com Baile do Mestre Cupijó, Mestre Lourival de Igarapé e Mestre Damasceno, e Tambores do Pacoval & Os Mansos, em homenagem a Mestre Dikinho.

A programação também inclui um workshop exclusivo para mulheres e pessoas LGBTQIA+ com pouca experiência em eventos culturais.”

“Um workshop será oferecido para mulheres e pessoas LGBTQIA+ iniciantes no setor de eventos culturais.

Programação completa

Workshop Manas no Palco: inscrições encerradas

18 de dezembro (Sala Vicente Sales – Fumbel)

Coordenação de Palco, com Taca Nunes, 9h às 12h

Técnicas de Palco, com Raíssa Coutinho, de 14 às 17h

Coordenação de Palco, com Taca Nunes, 9h às 12h

Noções Básicas de Iluminação, com Malu Rabelo, 14h às 17h

Coordenação de Palco, com Taca Nunes, 9h às 12h

Noções Básicas de Sonorização, com Kelly Kathiuscia, 14h às 17h

Quarta-feira, 18 de dezembro, 17h às 21h – Memorial dos Povos (música instrumental)

DJ Ananindeusa

Adelbert Carneiro (PA)Entre Cabocos (AM)

– Fabrício dos Anjos, Pedrinho Calado e Renato Lu (PA)

Jardim Percussivo (PA) e Naieme (PA)

Quinta-feira, 19 de dezembro, 17h às 21h – Memorial dos Povos (gêneros variados)

DJ Shayra Brotero

Batalha Feminina Rap Sessions

O Cinza

Elas: Aíla, Joelma Klaudia, Natália Matos e Gigi Furtado (PA)

Mini Rock Doido Ball: Haus of carão (PA)

Sexta-feira, 20 de dezembro, 17h às 22h – Complexo Ver-o-Rio (latino-amazônico)

Palco Ver-o-Rio

DJ Estamyna

Cia Folhas de Papel e Grupo Experimental de Teatro GEMTE (programação infantil/PA)

Grupo Uirapuru (PA)

Móbile Lunar (PA)

Fé Nu Batuque (PA)

DJ Nat Esquema

Júlia Passos convida Lia Sophia (PA)

Manoel Cordeiro (PA)

Nilson Chaves e Convidados (Andrea Pinheiro, Lucinha Bastos, Alex Ribeiro, Eduardo du Norte e Simone Almeida/PA)

Gaby Amarantos (PA)

Sábado, 21 de dezembro, 17h às 23h – Complexo Ver-o-Rio (cultura popular)

Palco Ver-o-Rio

DJ Jack Sainha

Grupo Experimental de Teatro GEMTE (teatro infantil/PA)

Circo de pulgas – Wallace Horst

Mestre Ney Lima pela paz + Os falsos do Carimbó (Icoaraci/PA)

Baile do Mestre Cupijó (PA)

Mestre Lourival de Igarapé com Mestre Damasceno (PA)

DJ Pedritta

Tambores do Pacoval & Os Mansos homenageiam Mestre Dikinho (Soure/PA)

AfroAxé Dudu com Mariza Black e Jeff Moraes (PA)

Flor de Murué

Arraial do Pavulagem (PA)

Gang do Eletro (PA)

Domingo, 22 de dezembro, 17h às 23h – Complexo Ver-o-Rio (brega)

Palco Ver-o-Rio

DJ Rony do Guamá

Cia Folhas de Papel (PA)

Circo Matutagem

Ver-O-Brass

Layse e Os Sinceros

Lucyan Costa

DJ Sanira

Nemzinha (Marabá/PA)

Sandrinha Eletrizante (PA)

Fruto Sensual (PA)

DJs Edilson e Edielson do Mega Príncipe Negro (PA)

Radiola Freedom FM (PA)

Serviço

Festival de Música Amazônica apresenta mais de 50 atrações em programação gratuita

Datas: 18 a 22 de dezembro

Local: Shows – Memorial dos Povos e Complexo Ver-o-Rio; Workshops – Sala Vicente Sales e Teatro Nazaré Tourinho, em Belém

Horário: Shows – todos os dias, a partir das 17h; workshops de manhã e à tarde

Patrocínio: Ministério da Cultura, via Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB); e Prefeitura de Belém, via Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Realização: Soma Música.

Foto: Reprodução / Instagram.