Presidente da Fifa “salva” Donald Trump de saia justa na final do Mundial

Presidente americano entregou troféu para Reece james, do Chelsea

Murillo Grant, da CNN

Um momento curioso chamou atenção na entrega do troféu de campeão do mundo de clubes da Fifa, neste domingo (13), no Metlife Stadium, nos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump foi o responsável por entregar a taça para Reece James, capitão do Chelsea. Porém, o mandatário americano continuou no meio dos jogadores após a entrega.

Depois que o capitão dos blues levantou a taça, o time todo começou a comemorar e Donald Trump foi basicamente “engolido” pela festa dos jogadores. Mais acostumado com a situação, Gianni Infantino, presidente da Fifa, deu uma ajuda ao presidente dos Estados Unidos ao leva-lo para trás dos jogadores.

Gianni Infantino conversa com Donald Trump no pódio enquanto jogadores do Chelsea levantam a taça do Mundial de Clubes • Qian Jun/MB Media/Getty Images

Aplaudido e vaiado

De acordo com relatos da reportagem da CazéTV e TV Globo, que estavam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o mandatário recebeu mais vaias do que aplausos dos presentes no local.

O presidente foi uma das atrações após o apito final. Donald Trump entrou em campo com Gianni Infantino, homem forte da Fifa, e cumprimentou a arbitragem que comandou a decisão.

Buda Mendes/Getty Images