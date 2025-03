Choro do Pará em 2025: Casa da Linguagem abre inscrições para o 1º módulo

Aulas de Choro do Pará para alunos a partir de 12 anos, começando nesta sexta-feira (28), sempre às sextas e sábados.

A Casa da Linguagem está com inscrições abertas para o 1º módulo de 2025 do projeto “Choro do Pará”, no período de 28 de março a 26 de abril. As aulas serão realizadas sempre às sextas-feiras e aos sábados, das 16h às 18h. A atividade é destinada a pessoas a partir de 12 anos que já possuam conhecimento em algum instrumento musical. São oferecidas 80 vagas, que podem ser garantidas gratuitamente através do preenchimento do formulário de inscrição.

O projeto “Choro do Pará” se destaca como uma das primeiras escolas de choro gratuitas e de ensino não formal do Brasil. A iniciativa oferece uma variedade de aulas por meio de workshops e oficinas, abrangendo percussão, violões de seis e sete cordas, cavaquinho e diversos instrumentos solo.

O projeto é destinado a músicos profissionais e amadores, além de alunos de graduação em música e estudantes de escolas técnicas de música.

Paulinho Moura, coordenador de linguagem musical da FCP, afirma que o Projeto Choro do Pará é uma iniciativa musical com muitos anos de história, que tem sido fundamental na formação de novos músicos e na consolidação do choro como um gênero musical importante e apreciado em nossa região.

O programa é uma iniciativa do Governo do Pará, através da Fundação Cultural do Pará (FCP), que oferece quatro módulos por ano de forma gratuita. As oficinas proporcionam aulas focadas em instrumentos como violão, cavaquinho, percussão e outros.

Serviço:

Data: 28 de março a 26 de abril (às sextas e sábados)

Horário: 16h às 18h

Local: Casa da Linguagem

Endereço: Av. Nazaré, 31