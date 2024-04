Casa Familiar Rural de Altamira reabre e vai atender estudantes do médio Xingu

A Casa Familiar Rural (CFR) de Altamira reabriu as portas na última segunda-feira, 15, com apoio do Belo Monte Comunidade, programa de responsabilidade social da Norte Energia, e vai oferecer ensino Médio integrado ao Ensino Técnico para jovens dos municípios de Altamira, Senador José Porfirio, Vitória do Xingu e Porto de Moz, no Pará. A retomada da instituição foi possível porque a empresa doou aproximadamente 500 móveis e ferramentas que pertenciam ao seu acervo e não estavam em uso. A CFR disponibiliza, de forma gratuita, cursos técnicos em agropecuária, agroindústria, agroecologia e cacauicultora para mais de 80 alunos.

A unidade de Altamira, que ficou cinco anos fechada por falta de apoio e recursos, tem a proposta de ensino voltada aos jovens agricultores e agricultoras familiares sem a necessidade de que os estudantes deixem suas propriedades, evitando, dessa forma, o êxodo rural. Com duração de três anos, o curso médio/técnico visa se adequar à realidade dos estudantes, por meio da pedagogia da alternância, método que busca a interação entre o aluno que vive no campo e a realidade de seu cotidiano.

O programa Belo Monte Comunidade viu na doação uma oportunidade de contribuir com a educação no campo, reduzindo a evasão escolar e proporcionando uma profissão que possibilite formas sustentáveis de empreender e gerar renda, colaborando para o desenvolvimento da região. Entre os itens doados pela empresa estão: camas, colchões, geladeiras, mesas, cadeiras, fogões, bebedouros, sofá, carteiras escolares, armários, quadros, utensílios de cozinha e ferramentas agrícolas.

“Essa parceria com a Norte Energia foi muito importante, uma vez que, depois de muitos anos de casa fechada, muita coisa se perdeu. Camas, armários, colchões, tudo isso não tínhamos mais e essa união traz para a gente muito mais do que esperávamos. Vamos poder proporcionar qualidade de vida e de ensino para esses jovens”, ressalta José de Alencar, diretor-presidente da CFR.

Para Matheus Brito, de 15 anos, morador de Porto de Moz, a reabertura da CFR traz de volta a possibilidade de se qualificar e ajudar sua família. “Eu quero sair daqui com a profissão de técnico agropecuário. Vou agarrar essa oportunidade como forma de melhorar a minha vida e dar um futuro digno para minha família”, diz o jovem estudante, que chegou a tentar uma vaga na instituição, mas a casa estava fechada.

O gerente de Projetos de Sustentabilidade da Norte Energia, Thomás Sottili, destacou a importância da reinauguração do espaço.

“Estamos satisfeitos de fazer parte desse momento, apoiando o retorno dessas aulas fundamentais para os jovens da região, que buscam qualificação profissional. A gente torce para que esses estudantes possam, futuramente, contribuir de forma sustentável para o fortalecendo da agricultura familiar, aplicando o conhecimento que aprenderam em suas propriedades rurais e levando melhor qualidade de vida para suas famílias.”

EDUCAÇÃO E AGRICULTURA

Fundada em2001, a Casa Familiar Rural de Altamira é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e já formou mais de 150 Técnicos em Agropecuária, que hoje são protagonistas nas diversas comunidades onde moram, desenvolvendo o trabalho no campo e da agricultura familiar no território da Transamazônica e Xingu. A instituição conta com apoio de diversos parceiros e possui um convênio com a Secretária de Estado de Educação do Pará (SEDUC).

