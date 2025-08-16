Perto do Mr. Olympia, Ramon Dino impressiona com shape; veja fotos

Fisiculturista brasilero quer o primeiro título da carreira

Murillo Grant, da CNN

Ramon Dino não está de brincadeira para o Mr. Olympia 2025, que acontece dos dias 9 a 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O brasileiro vez uma “atualização” do shape em seu canal no youtube, o que deixou muitos seguidores impressionados. Num vídeo de pouco mais de 30 minutos, é possível ver o Dinossauro do Acre treinando pesado e depois treinando as posições para a competição.

“Assustadoramente estético”, escreveu um seguidor do canal. “O shape tá sinistro!”, disse outro.

“Eu vou ser Mr. Olympia“, escreveu o brasileiro em suas redes na semana passada.

Mr. Olympia

Na edição do ano passado, o Ramon ficou na quarta posição. O brasileiro teve transpiração excessiva no palco, o que prejudicou o desempenho no torneio.

“Aquilo foi um murro no queixo. Minha cabeça ficou meio que louca ali. Pensei: ‘Meu Deus, eu fiz tudo, por que agora estou aqui?’. Eu estava meio sem entender, procurando manter a postura ao mesmo tempo, mas muito difícil. Como a gente sempre esteve entre os tops, cair de posição é algo que abala muito a pessoa”, contou.

Mudança de estratégia

Em entrevista exclusiva à CNN Brasil, Fabrício Pacholok, treinador do fisiculturista, revelou algumas mudanças na estratégia para este ano em relação a 2024.

“Ele está fazendo um off mais consistente. O Ramon não teve um off tão consistente [ano passado], não teve um período tão bom de tempo. Quando o atleta vem de um off mais consistente, fica mais fácil para o treinador manipular a dieta no final, já vem com uma estrutura de alimentação bem consolidada em que é mais fácil manipular”, explicou Pacho.

Reprodução/Youtube Ramon Dino Pro