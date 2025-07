Tragédia nos céus russos: queda de avião deixa 49 mortos na região de Amur

Autoridades investigam causas do acidente; condições climáticas desfavoráveis podem ter contribuído

Uma tragédia abalou a Rússia nesta quinta-feira (24). Um avião de passageiros com 49 pessoas a bordo caiu nas proximidades da cidade de Tynda, na região de Amur, no Extremo Oriente russo. Infelizmente, segundo uma avaliação inicial dos serviços de emergência, não há sobreviventes.

A aeronave realizava o trajeto entre Blagoveshchensk e Tynda, quando desapareceu do radar pouco antes do pouso. De acordo com as autoridades, o avião chegou a tentar uma segunda aproximação para aterrissar, mas perdeu contato com a torre de controle. Momentos depois, os destroços foram encontrados em chamas por um helicóptero Mi-8 da agência de aviação civil Rosaviatsia.

As primeiras imagens divulgadas por canais estatais mostram um cenário devastador: partes da fuselagem espalhadas em meio a uma floresta densa, com colunas de fumaça saindo entre as árvores. O local da queda fica cerca de 15 quilômetros ao sul de Tynda.

Segundo fontes citadas pela agência russa Interfax, o mau tempo pode ter sido um fator determinante para o acidente. A região de Amur é conhecida por sua geografia isolada e infraestrutura limitada, o que faz com que o transporte aéreo seja muitas vezes a única opção de ligação entre comunidades distantes e também um risco constante quando as condições não ajudam.

Uma investigação criminal foi aberta para apurar se houve falhas nas normas de segurança do voo, medida padrão em tragédias com múltiplas vítimas.

As autoridades locais e federais seguem mobilizadas para esclarecer o que levou à queda da aeronave e prestar apoio às famílias das vítimas.

