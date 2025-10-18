Typhoon Family | Quando estreia o 4º episódio do k-drama?

O k-drama é disponibilizado no Brasil pela Netflix

O quarto episódio de Typhoon Family, o novo k-drama da Netflix, estreia na plataforma amanhã, dia 19 de outubro. Já o quinto episódio da série chega no próximo sábado, dia 25 de outubro. A série contará com 16 episódios, no total.

Na trama de Typhoon Family, Lee Junho vive um homem que herda de seu pai uma empresa à beira da falência, no meio da crise financeira de 1997 na Coreia do Sul. Com a ajuda da fiel funcionária Mi-seon (Kim Min-ha, de Pachinko) e do seu melhor amigo, Nam-mo (Kim Min-seok, de Descendentes do Sol), ele fará de tudo para salvar a companhia.

Com direção de Lee Na-jeong (Alarme do Amor) e roteiro de Jang Hyun-sook, Typhoon Family chegou em 11 de outubro à Netflix.