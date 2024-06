Em entrevista, Sabino defende realização da COP 30 na capital paraense

A realização da COP 30 em Belém, em 2025 foi defendida pelo ministro do Turismo Celso Sabino em entrevista à coluna Painel, da Folha de São Paulo. O ministro pondera ser óbvio que o evento na capital paraense não tem como ter a mesma estrutura que Nova Iorque ou Singapura, pois são cidades e contextos diferentes e esta tem sido chamada de “COP da Floresta”. Com propriedade, Sabino pontua que Dubai teve problemas de trânsito e rede hoteleira na COP 28, apesar dos altos recursos financeiros dos Emirados Árabes Unidos.

“Dubai teve muito problema na COP, de engarrafamento, de desorganização para conseguir leito (…) Claro que os visitantes que vão vir [a Belém] não devem aguardar (…) como se fosse uma COP realizada em Nova York ou Singapura, onde você tem uma estrutura turística e de hotéis cinco estrelas, seis estrelas, com dezenas de suítes presidenciais. (…) É a COP da floresta. É a COP em que as pessoas vão falar sobre o meio ambiente e dentro do meio ambiente”, disse Sabino.

Para Celso Sabino, a COP 30, em Belém, pode atrair muitas pessoas por ser uma das poucas vezes em que o debate na Amazônia vai ocorrer de fato na Amazônia, como vêm enfatizando o presidente Lula (PT) e o governador Helder Barbalho (MDB). Muita gente talvez nem participe do evento em si, mas aproveite o turismo que e as estruturas que a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas costuma gerar.

O ministro afirmou à Coluna Painel que propõe reuniões temáticas para discutir temas como mananciais de água perto de uma nascente na floresta, por exemplo. “A gente vai, monta estrutura, faz a reunião e discute sobre preservação de árvores nativas. Fazemos uma estrutura próximo à Região Metropolitana de Belém, mas dentro da floresta, para que aconteça esse tipo de evento”, observa.

Segundo disse Sabino, o Governo Federal atua em parceria com o Governo do Pará e com a Prefeitura de Belém para assegurar que os visitantes tenham a melhor experiência possível. E que a capital paraense possa estar o mais preparada para receber esse e outros eventos de grande porte com foco no meio ambiente e na Amazônia. Inclusive, uma secretaria especial foi criada com esse propósito de preparar a sede da COP 30 para o evento.

Imagem: Divulgação