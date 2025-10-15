quarta-feira, outubro 15, 2025
Vídeo: achei que era uma água com gás muito ruim”, diz homem internado após beber água contaminada em SP

Um homem de 50 anos, identificado como Alexandre Carpine, segue internado após apresentar sintomas de intoxicação ao beber uma garrafa de água da marca Mineratta, em Garça (SP).

Alexandre contou que estava no trabalho quando pegou uma garrafa lacrada da geladeira. “Achei que era uma água com gás muito ruim, que estava no lugar errado”, disse. Pouco depois, começou a passar mal, com forte queimação na garganta e vômitos com sangue.

Ele foi levado à UPA da cidade, onde uma enfermeira que manuseou a garrafa também sofreu queimaduras nas mãos. O paciente foi internado e passou por exames que identificaram lesões no estômago e esôfago, sendo necessário o uso de sonda para alimentação.

As autoridades recolheram todas as garrafas do mesmo lote em parceria com a Vigilância Sanitária, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A empresa responsável pelo envase da água informou que segue rigorosos padrões de qualidade e está colaborando com as investigações. O resultado da perícia ainda não foi divulgado.

O caso serve de alerta sobre a importância do controle e rastreabilidade de produtos de consumo.

