Ação solidária beneficiou jovens atendidos pela Casa da Vó Benedita no Clube dos Ingleses; evento contou com personagens infantis, brinquedos, presentes e apoio de empresários locais.

A influenciadora digital Bruna Biancardi organizou uma festa de Natal antecipada para 60 crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição Casa da Vó Benedita, em Santos, no litoral de São Paulo. Intitulada “Natal Solidário”, a confraternização foi realizada nesta terça-feira (24), no ginásio do Clube dos Ingleses, no bairro José Menino, e ficou marcada pela emoção da empresária durante uma chamada de vídeo surpresa com o marido, o jogador Neymar Jr.

Registros compartilhados nas redes sociais mostraram a euforia dos pequenos ao verem o atacante do Santos pela tela do celular. Enquanto as crianças enviavam mensagens de carinho ao ídolo, Bruna apareceu com os olhos marejados, emocionada com a recepção. Para completar a surpresa, os participantes também ganharam presentes: bonecos do próprio Neymar para os meninos e bonecas da animação Frozen para as meninas.

Programação, parceiros e nova etapa

A programação da tarde contou com brinquedos infláveis, brincadeiras conduzidas por voluntários — como partidas de queimada — e apresentações de personagens clássicos como Mickey e Minnie. Em suas redes sociais, Bruna agradeceu aos parceiros que viabilizaram a estrutura, o transporte e o cardápio da festa, composto por salgadinhos, hambúrgueres, batata frita e sorvete.

Entre os apoiadores esteve o empresário Domingos Neto, conhecido como Netão, responsável pelo fornecimento dos hambúrgueres e batatas fritas. “Uma honra participar de um dia tão especial”, destacou ele na web. Bruna também adiantou que os jovens mais velhos acolhidos pela entidade não ficarão de fora e receberão uma comemoração especial dentro da própria sede do abrigo nesta quinta-feira (26).

Sobre a instituição

Sem fins lucrativos, a Casa da Vó Benedita acolhe crianças e adolescentes em situação de risco, abandono ou vítimas de maus-tratos, desenvolvendo atividades socioeducativas e culturais voltadas à integração social. Em nota publicada nas redes sociais, a entidade agradeceu pela mobilização.

“Foi uma festa linda, preparada com muito amor, alegria e generosidade. Mais do que uma comemoração, foi uma oportunidade de criar memórias felizes, compartilhar sorrisos e mostrar às nossas crianças o quanto elas são especiais”, afirmou a instituição.