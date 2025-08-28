PF prende grupo e resgata cerca de 50 trabalhadores em operação contra garimpo ilegal no Amazonas

Uma ofensiva da Polícia Federal nesta quinta-feira (28), batizada de Operação Barões do Filão, resultou na prisão de quatro pessoas e marcou um avanço no combate ao garimpo ilegal na Amazônia. A ação ocorreu no chamado “Filão dos Abacaxis”, região considerada uma das mais lucrativas da América Latina para essa atividade criminosa, localizada no interior do Amazonas, e também incluiu mandados de busca e apreensão em endereços no Pará, Mato Grosso, Rondônia e Piauí.

Durante a operação, aproximadamente 50 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão, forçados a trabalhar em condições precárias sob risco constante muitos expostos ao uso de cianeto e sem acesso a direitos básicos. A prática criminosa de arrendamento dos “poços” de mineração permitia ao garimpeiro-chefe lucrar com o trabalho de terceiros e evitar responsabilidade direta.

O impacto ambiental gerado por essa atividade ilegal também foi alvo das ações judiciais: foram bloqueados e sequestrados bens e ativos que somam mais de R$ 74 milhões, valor baseado no cálculo dos danos ao meio ambiente.

Esta operação é um desdobramento da anterior Operação Mineração Obscura, que já havia evidenciado a exploração subterrânea do garimpo, jornadas extenuantes e exposições tóxicas com estimativa de prejuízos ambientais superiores a R$ 1 bilhão, incluindo contaminação de lençóis freáticos e desmatamento em áreas protegidas.

Imagem: PF Divulgação