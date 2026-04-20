Vídeo: Entregador fura paralisação e gera tensão entre trabalhadores em shopping de Ananindeua

Um entregador por aplicativo decidiu aceitar um pedido durante a paralisação da categoria nesta segunda-feira (20), o que gerou insatisfação entre outros profissionais no shopping Metrópole, em Ananindeua.

De acordo com informações, a atitude foi vista de forma negativa por parte dos demais entregadores que aderiram ao movimento, causando um clima de tensão no local.

Até o momento, não há registro de confronto, mas o episódio evidencia o impacto da paralisação e a divisão de opiniões entre os trabalhadores.