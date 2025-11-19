sexta-feira, novembro 21, 2025
Vídeo: Francisco é flagrado curtindo um ‘banhão’ de torneira. Entenda o Comportamento!

Não é normal, mas é permitido: especialistas comentam o comportamento inusitado do felino.

O gatinho Francisco está provando que é a exceção à regra felina e que não se importa nem um pouco com água. Em um momento que surpreendeu seus donos, o pet foi flagrado aproveitando um “banhão” daqueles!

Longe de ter medo ou repulsa, Francisco demonstrou total prazer em se molhar. O flagrante mostra o felino tranquilamente debaixo da torneira, curtindo o fluxo da água e relaxando no que, para a maioria dos gatos, seria um pesadelo.

O que era para ser apenas um momento de hidratação se transformou em um ritual de bem-estar. Francisco definitivamente sabe viver e transforma a hora do banho em um encontro inesquecível com a água!

o que dizem os especialista

O ditado popular diz que gatos e água não combinam, e os especialistas tendem a concordar. De fato, não é considerado normal que um felino doméstico tenha afeição por banhos ou por se molhar. Essa aversão é instintiva e remonta aos ancestrais dos gatos, que viviam em regiões áridas e não tinham contato com grandes corpos d’água. Além disso, a pelagem molhada pesa e pode demorar a secar, deixando-os vulneráveis e desconfortáveis.

No entanto, existem exceções adoráveis — como o gatinho Francisco, que demonstra prazer em ficar debaixo da torneira.

A boa notícia é que, se o seu felino realmente gosta de tomar banho e demonstra tranquilidade ou curiosidade pela água, não há problema algum em permitir que ele desfrute desse momento.

Especialistas ressaltam que, se o gato não manifesta medo ou estresse, o banho pode até ser uma atividade enriquecedora. A chave é a individualidade: respeitar a vontade e o conforto do animal. Para esses felinos atípicos e aquáticos, a experiência pode ser relaxante, transformando a hora do banho em um divertido ritual particular.

Portanto, enquanto a maioria dos gatos se limpa sozinha e odeia se molhar, aqueles que quebram a regra e apreciam a água podem ser mimados com a atividade, desde que o bem-estar do pet seja a prioridade.

