“Josephine: Fragmentos de um Crime”, “Jim Queen” e “O Ser Querido” entram em cartaz; sucessos como o brasileiro “Feito Pipa” ganham mais uma semana de exibição.

O Cine Líbero Luxardo, espaço da Fundação Cultural do Pará (FCP) em Belém, renova sua grade nesta quinta-feira (26) com a chegada de três produções premiadas no circuito internacional: “Josephine: Fragmentos de um Crime”, “Jim Queen” e “O Ser Querido”.

Além das estreias, o público tem até a próxima quarta-feira (2) para conferir dois sucessos que seguem em cartaz após ótima bilheteria: o representante brasileiro no Oscar 2027, “Feito Pipa”, e o novo drama histórico de Paweł Pawlikowski, “A Terra do Meu Pai”.

Estreias da semana

Josephine: Fragmentos de um Crime

Dirigido pela brasileira Beth de Araújo e estrelado por Channing Tatum e Gemma Chan, o drama foi um dos grandes vencedores do Festival de Sundance 2026 (levando o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio do Público) e soma três indicações ao Gotham Awards. A trama acompanha Josephine, uma garota de 8 anos que testemunha acidentalmente um crime no Golden Gate Park. Lidando com o trauma, ela tenta recuperar a sensação de segurança enquanto os adultos ao seu redor falham em encontrar maneiras de ajudá-la.



Dirigido pela brasileira Beth de Araújo e estrelado por Channing Tatum e Gemma Chan, o drama foi um dos grandes vencedores do Festival de Sundance 2026 (levando o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio do Público) e soma três indicações ao Gotham Awards. A trama acompanha Josephine, uma garota de 8 anos que testemunha acidentalmente um crime no Golden Gate Park. Lidando com o trauma, ela tenta recuperar a sensação de segurança enquanto os adultos ao seu redor falham em encontrar maneiras de ajudá-la. Jim Queen

Sucesso de público na França e destaque em Cannes 2026, a comédia usa a sátira para discutir identidade, redes sociais e padrões estéticos. Na história, Jim é um ícone da cena queer cuja vida vira de cabeça para baixo após o surto de Heterotopzis, um vírus misterioso que transforma homens gays em heterossexuais. Abandonado pela própria comunidade, ele encontra apoio apenas em Lucien, um jovem inseguro em busca de autoaceitação. O filme terá sessões legendadas e dubladas (com vozes de Johnny Hooker, Leonardo Miggiorin, DaCota Monteiro e Rica Benozzati).



Sucesso de público na França e destaque em Cannes 2026, a comédia usa a sátira para discutir identidade, redes sociais e padrões estéticos. Na história, Jim é um ícone da cena queer cuja vida vira de cabeça para baixo após o surto de Heterotopzis, um vírus misterioso que transforma homens gays em heterossexuais. Abandonado pela própria comunidade, ele encontra apoio apenas em Lucien, um jovem inseguro em busca de autoaceitação. O filme terá sessões legendadas e dubladas (com vozes de Johnny Hooker, Leonardo Miggiorin, DaCota Monteiro e Rica Benozzati). O Ser Querido

O espanhol Rodrigo Sorogoyen (de “As Bestas”) retorna após passar pela Competição Oficial de Cannes 2026 e pela 50ª Mostra de São Paulo. Estrelado por Javier Bardem, Victoria Luengo e Marina Foïs, o drama já atraiu mais de 500 mil espectadores na Espanha. O enredo gira em torno de Esteban Martínez, um cineasta renomado que convida a filha distante, Emilia — uma atriz em crise na carreira —, para protagonizar seu novo filme, fazendo com que antigas mágoas familiares resurjam nos bastidores.

Seguem em cartaz (até quarta-feira, 2)

Feito Pipa Escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional, o longa de Allan Deberton acumula cinco Kikitos em Gramado e dois prêmios no Festival de Berlim. No interior do Ceará, o sonhador Gugu (12 anos), apaixonado por futebol, vive com a avó aposentada Dilma, que o cria com afeto apesar do preconceito da cidade com a sexualidade do menino. Quando Dilma apresenta sinais de Alzheimer, Gugu esconde a doença de todos por medo de ter que morar com o pai homofóbico.

Escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional, o longa de Allan Deberton acumula cinco Kikitos em Gramado e dois prêmios no Festival de Berlim. No interior do Ceará, o sonhador Gugu (12 anos), apaixonado por futebol, vive com a avó aposentada Dilma, que o cria com afeto apesar do preconceito da cidade com a sexualidade do menino. Quando Dilma apresenta sinais de Alzheimer, Gugu esconde a doença de todos por medo de ter que morar com o pai homofóbico. A Terra do Meu Pai Vencedor do prêmio de Melhor Direção em Cannes 2026 e indicado a 11 categorias no European Film Awards, o novo filme do polonês Paweł Pawlikowski (“Ida”, “Guerra Fria”) é protagonizado por Sandra Hüller (“Anatomia de uma Queda”) e Hanns Zischler. No verão de 1949, após 16 anos de exílio nos EUA, o escritor Thomas Mann viaja pelas ruínas da Alemanha dividida — passando por Frankfurt e Weimar — ao lado da filha Erika. O retorno confronta pai e filha com as feridas do pós-guerra e os impasses de sua própria relação.

Programação:

26/11 (quinta-feira)

15h30: A TERRA DO MEU PAI

17h10: O SER QUERIDO

19h40: JOSEPHINE: FRAGMENTOS DE UM CRIME

27/11 (sexta-feira)

15h: A TERRA DO MEU PAI

16h40: FEITO PIPA

18h30: A TERRA DO MEU PAI

20h10: JIM QUEEN (Leg)

28/11 (sábado)

15h30: JIM QUEEN (Dub)

17h10: JOSEPHINE: FRAGMENTOS DE UM CRIME

19h25: O SER QUERIDO

29/11 (domingo)

15h: FEITO PIPA

16h50: JIM QUEEN (Leg)

18h30: FEITO PIPA

20h20: A TERRA DO MEU PAI

30/11 (segunda-feira)

15h: JOSEPHINE: FRAGMENTOS DE UM CRIME

17h15: O SER QUERIDO

19h45: JOSEPHINE: FRAGMENTOS DE UM CRIME

1/12 (terça-feira)

15h: FEITO PIPA

16h50: A TERRA DO MEU PAI

18h30: JIM QUEEN (Dub)

20h10: FEITO PIPA

2/12 (quarta-feira)

15h: O SER QUERIDO

17h30: JOSEPHINE: FRAGMENTOS DE UM CRIME

19h45: O SER QUERIDO

Serviço: Programação do Cine Líbero Luxardo, na sede da Fundação Cultural do Pará – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré.

Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Pagamento apenas em dinheiro

Bilheteria aberta uma hora antes das sessões

Lotação: 98 lugares

Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição