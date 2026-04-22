Vídeo: Frentista é assaltado em posto de combustível em Santarém; suspeito cai durante fuga

Um frentista foi assaltado na noite de terça-feira (21), enquanto trabalhava em um posto de combustível localizado na avenida Borges Leal, em Santarém, no oeste do Pará.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. Dois homens chegam ao local em uma motocicleta, e o passageiro desce armado com uma faca, rendendo o trabalhador e anunciando o assalto. Após recolher o dinheiro, o suspeito tenta retornar à moto, mas acaba se desequilibrando e caindo no chão.

Mesmo com a dificuldade, ele consegue subir na garupa e foge com o comparsa. Segundo informações preliminares, cerca de R$ 600 foram levados, valor referente ao pagamento de clientes do estabelecimento.

Há indícios de que o homem que realizou a abordagem estivesse sob efeito de álcool, o que pode ter contribuído para a queda durante a fuga.