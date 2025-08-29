sexta-feira, agosto 29, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Palco flutuante onde Mariah Carey se apresentará passa por ajustes finais em Belém

A imponente estrutura de 90 toneladas, idealizada no formato de uma vitória-régia, que está nas águas de Belém para o show da cantora Mariah Carey, que acontecerá no dia 17 de setembro sobre o rio Guamá deve ficar pronta nos próximos dias. O palco flutuante, que integra a programação do evento “Amazônia Hoje e Sempre” (parte da COP30), foi construído em São Paulo e já passa por ajustes finais em local não revelado.

A cenografia, que representa a folha da planta aquática, tem 25 metros de diâmetro e pesou 88 toneladas. Para sua construção, foram usadas 135 toneladas de ferro, sendo que o tablado, sozinho, pesa 90 toneladas. A estrutura flutuará com o apoio de uma balsa de 80 toneladas e terá duas opções de acesso para os artistas: uma escada lateral e um elevador no centro.

Apesar de os custos não terem sido revelados, o evento é bancado inteiramente pela iniciativa privada, com patrocínios de empresas como a mineradora Vale e o Grupo Gerdau. A Vale, inclusive, esteve presente na apresentação do evento no ano passado, ao lado do governador Helder Barbalho e da embaixadora Gaby Amarantos. O show terá um público restrito de convidados e será transmitido nacionalmente.

O projeto, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e The Town, também contará com apresentações de artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Além do espetáculo no rio Guamá, a programação do “Amazônia Hoje e Sempre” inclui um show no Mangueirão no dia 20 de setembro, com Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Félix Robbato. O projeto também possui um edital de R$ 2 milhões que beneficia seis iniciativas na Região Metropolitana de Belém com foco em direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, entre outros.

Foto: Reprodução/Instagram

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: em entrevista à TV Super Marajoara, Marina Silva ressaltou sobre legado da COP30 além da esfera ambiental em Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,287FansLike
3,609FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
POUPANÇA BANPARÁ 320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315