Vídeo: Palco flutuante onde Mariah Carey se apresentará passa por ajustes finais em Belém

A imponente estrutura de 90 toneladas, idealizada no formato de uma vitória-régia, que está nas águas de Belém para o show da cantora Mariah Carey, que acontecerá no dia 17 de setembro sobre o rio Guamá deve ficar pronta nos próximos dias. O palco flutuante, que integra a programação do evento “Amazônia Hoje e Sempre” (parte da COP30), foi construído em São Paulo e já passa por ajustes finais em local não revelado.

A cenografia, que representa a folha da planta aquática, tem 25 metros de diâmetro e pesou 88 toneladas. Para sua construção, foram usadas 135 toneladas de ferro, sendo que o tablado, sozinho, pesa 90 toneladas. A estrutura flutuará com o apoio de uma balsa de 80 toneladas e terá duas opções de acesso para os artistas: uma escada lateral e um elevador no centro.

Apesar de os custos não terem sido revelados, o evento é bancado inteiramente pela iniciativa privada, com patrocínios de empresas como a mineradora Vale e o Grupo Gerdau. A Vale, inclusive, esteve presente na apresentação do evento no ano passado, ao lado do governador Helder Barbalho e da embaixadora Gaby Amarantos. O show terá um público restrito de convidados e será transmitido nacionalmente.

O projeto, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e The Town, também contará com apresentações de artistas paraenses como Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Além do espetáculo no rio Guamá, a programação do “Amazônia Hoje e Sempre” inclui um show no Mangueirão no dia 20 de setembro, com Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Félix Robbato. O projeto também possui um edital de R$ 2 milhões que beneficia seis iniciativas na Região Metropolitana de Belém com foco em direitos das mulheres, geração de renda, conservação da natureza, entre outros.

Foto: Reprodução/Instagram

