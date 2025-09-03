quarta-feira, setembro 3, 2025
Vídeo: naufrágio em Salvador; embarcação com banda de pagode afunda na Baía

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A banda perdeu diversos instrumentos musicais, que caíram no mar com o acidente.

Uma balsa naufragou na tarde de domingo (31), na orla do bairro da Ribeira, em Salvador, durante uma apresentação improvisada da banda de pagode O Cínico. Apesar do susto, todos os tripulantes e convidados foram resgatados sem ferimentos.

O acidente, no entanto, resultou na perda de instrumentos e equipamentos de som, que caíram no mar. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram pessoas entrando na água para tentar salvar os pertences da banda.

O vocalista do grupo lamentou o ocorrido em suas redes sociais, confirmando que a causa foi o excesso de peso na embarcação. “Infelizmente perdemos alguns instrumentos, a sonorização também… mas, graças a Deus, todo mundo está bem”, afirmou. Ele ressaltou que a prioridade era a segurança das pessoas, e que o restante será recuperado.

Marinha Não Foi Comunicada
A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, informou que não foi comunicada sobre a realização do evento, o que é uma exigência legal para a segurança de atividades náuticas. A instituição declarou que vai investigar o caso para identificar os responsáveis pelo evento e tomará as medidas cabíveis.

