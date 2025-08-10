domingo, agosto 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Virginia revela se existe chance de voltar com Zé Felipe

Cantor e influenciadora anunciaram o divórcio no final de maio, após quatro anos de casamento

Nicoly Bastos, da CNN

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, comentou sobre a possibilidade de reatar um relacionamento amoroso com o cantor Zé Felipe, 27. Os dois anunciaram o divórcio em maio deste ano, após quatro anos de casamento.

Questionada sobre o assunto, Virginia deixou no ar: “Se for da vontade de Deus… Seja feita a vontade de Deus. Se for para voltar, a gente volta. Se não for, a gente não volta. Está nas mãos Dele, Ele sabe o que é melhor”.

Virginia e Zé Felipe mantém convívio harmonioso, já que são pais de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 11 meses.

O ex-casal anunciou separação em maio deste ano.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram os dois em publicação conjunta na época.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Famosos comparecem à festa de 6 anos dos filhos de Paulo Gustavo
Próximo artigo
Gio Ewbank e Bruno Gagliasso: veja fotos da renovação de votos do casamento

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,882FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315