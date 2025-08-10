Virginia revela se existe chance de voltar com Zé Felipe

Cantor e influenciadora anunciaram o divórcio no final de maio, após quatro anos de casamento

Nicoly Bastos, da CNN

A influenciadora Virginia Fonseca, 26, comentou sobre a possibilidade de reatar um relacionamento amoroso com o cantor Zé Felipe, 27. Os dois anunciaram o divórcio em maio deste ano, após quatro anos de casamento.

Questionada sobre o assunto, Virginia deixou no ar: “Se for da vontade de Deus… Seja feita a vontade de Deus. Se for para voltar, a gente volta. Se não for, a gente não volta. Está nas mãos Dele, Ele sabe o que é melhor”.

Virginia e Zé Felipe mantém convívio harmonioso, já que são pais de Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 11 meses.

O ex-casal anunciou separação em maio deste ano.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram os dois em publicação conjunta na época.