Viúva de Roberto Bolaños, Florinda Meza processa Max por série ‘Chaves’

A atriz Florinda Meza afirma que a empresária Maca Rotter, ex-diretora da divisão de licenciamentos do Grupo Televisa, não pediu autorização à família para produzirem o seriado biográfico sobre Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolim. Segundo informações da TV Azteca, a ação teve sua primeira audição esta semana, após começarem as gravações de O Chespirito: Sem Querer Querendo em Acapulco, no México.

A advogada de Florinda, Mariana Olascoaga, esclarece que ela “não se opõe que haja uma série sobre o mestre Roberto Gómez Bolaños. A única coisa que ela quer é que seja feita corretamente e que solicitem autorização às pessoas titulares [que detêm os direitos biográficos]”, explica. O casal ficou junto por 37 anos.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: VEJA.com/Divulgação