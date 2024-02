Voa Brasil: Programa não cumpre passagens aéreas mais baratas

O programa do governo Lula que promete tornar mais baratas as viagens de avião para a população não decolou. O Voa Brasil, que deve ser lançado em breve, não conseguiu promover a oferta de passagens mais acessíveis e se atém somente a bilhetes que já custam até R$ 200.

A medida não terá subsídios federais e por esta razão o governo federal não tem qualquer gerência na redução dos valores já praticados pelas companhias aéreas.

Promoções e descontos que poderão ocorrer ficarão a cargo das empresas, que já oferecem valores reduzidos em algumas passagens.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), entre janeiro e novembro de 2023 14,9% dos bilhetes foram vendidos por até R$ 200.

O fracassado programa do governo ensaiou seu lançamento, pela primeira vez, em março do ano passado, e seguiu adiando por diversas vezes a implementação da proposição por não conseguir um meio viável de tonar as passagens mais baratas via intermédio do governo.

