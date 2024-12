Vôlei Sistema é o campeão do Torneio Master Pará da FPV

A Federação Paraense de Voleibol – FPV realizou, na manhã deste domingo, 1º, a final do Torneio Vôlei Master Pará – Libório Barreto, e o time do Vôlei Sistema venceu por 2 sets a 0, o time da ADP, e sagrou-se campeão da categoria Master 35 +. A partida foi realizada no Ginásio da Tuna Lusa Brasileira.

O vice-presidente da Federação, Isaías Bonfim, ressaltou a importância do torneio. “Hoje tivemos a final do Master, e ao time do Vôlei Sistema foi o grande campeão. Quero parabenizar todas as equipes que participaram do torneio. Nós da Federação estamos sempre buscando melhorar cada vez mais as competições para levar ao alto nível”, disse o vice-presidente.

Além da final, ocorreu a primeira partida da segunda fase do feminino, entre Companhia Belém, que venceu por 2 sets a 0, equipe do Volart, na categoria 35 +. Na semifinal do masculino 40 +, tivemos a vitória do Vôlei Sistema, por 2 sets a 0, contra o Castanheira, e no 40 +, tivemos a vitória da Tuna Luso por 2 sets a 0 ADP, no 40 +.

Texto: Jessé Lima/Ascom FPV