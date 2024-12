Jornalista da TV Band é resgatado após desaparecer em trilha

O repórter e apresentador Lucas Martins, da TV Band, foi encontrado neste domingo (1°) após se perder durante uma trilha que ele tinha iniciado deste sábado (30) com destino a Itanhaém (SP). O comunicador, que estava com mais três amigos, foi resgatado pela equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

No fim da tarde de sábado, Lucas chegou a mandar uma mensagem de texto para um familiar avisando que não tinha encontrado o caminho e, como estava escurecendo, provavelmente precisaria passar a noite na mata. Segundo o jornalista, ele e os amigos viram uma aeronave sobrevoar a área enquanto estavam no meio da mata e, por isso, desviaram o caminho e foram em direção ao local onde foram achados.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que foi acionado na madrugada deste domingo (1°) para a ocorrência envolvendo quatro pessoas desaparecidas na região da Mata Atlântica. Ao todo, mais de dez viaturas se mobilizaram nas buscas, além do helicóptero Águia. Após ser achado, o jornalista informou que estavam “todos bem” e que ninguém ficou ferido.

Em nota, a Band disse que acionou as autoridades assim que tomou conhecimento do fato e agradeceu aos agentes que participaram das buscas por Lucas e pelos amigos dele.

– Graças aos esforços de todos os envolvidos, o profissional e outros três amigos foram localizados, resgatados e passam bem. A Band manifesta toda a gratidão aos agentes que atuaram incansavelmente para garantir um desfecho positivo – completou a emissora.

Fonte: Pleno News Foto: Reprodução/TV Band