Noite Cultural celebra 153 anos da Biblioteca Pública Arthur Vianna

Na próxima segunda-feira (25), a Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) completa 153 anos, e para celebrar a data, a Fundação Cultural do Pará realizará “A Noite Cultural da BPAV: com poesia, música, dança e permance”. O evento acontecerá às 18h, no Cine Líbero Luxardo, localizado no térreo do prédio do Centur, em Belém, com entrada gratuita.

A programação contará a com a presença de diversos artistas paraenses que farão apresentações em múltiplos aspectos da arte. Os atores Thiago Homci, Caio Bentes e Dayane Macedo, e os escritores Alcyr Meira, Márcio Homci, Josette Lassance, Adriano Abbade e Rui do Carmo. Além dos cantores e musicistas Dailton Conceição, Ly Rabelo, Dmilson Cardoso, Arthur Nogueira, Paula Rodrigues, Zara, Reginaldo Viana, Roger Santos, Renato Torres, Olivar Barreto, Mestre Lourival Igarapé e Banda e Bob Freitas.

O evento também contará com o lançamento da terceira edição do concurso de quadrinhos, que tem como tema “Mudanças Climáticas na Amazônia”. As inscrições começam na próxima terça-feira, 26 e seguem até o dia 26 abril. O concurso premiará cinco participantes com impressões de seus trabalhos. Para mais informações acesse aqui.

Serviço

“Noite Cultural Comemorativa dos 153 anos da BPAV: com poesia, música, dança e performance”

Data: 25 de março

Horário: 18h

Local: Cine Líbero Luxardo

Endereço: Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré, Belém

Entrada Gratuita

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará