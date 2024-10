15ª edição da Corridinha do Círio agitou o Mangueirão neste sábado

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), foi realizada na manhã deste sábado, 26, a 15ª edição da Corridinha do Círio, na pista de atletismo do estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença – Mangueirão, para crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, que mostraram talento e o espírito esportivo durante o evento. A competição que tem 15 anos de tradição, iniciou às 6h.

A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a importância do evento, esperada por todos. “A corridinha do Círio é um evento já esperado pelas crianças e adolescentes. Eles ficam contando os dias para a chegada da corridinha que mostra o espírito esportivo e fé desses jovens. É um momento de confraternização, disputa e superação. É muito lindo ver a empolgação das crianças em dar seu melhor e conquistar sua medalha, já é tradição”, disse a secretária que vibrou com a participação do filho Leonardo Alves, 9 anos, na Corridinha, pelo segundo ano consecutivo. “Foi um momento de muita emoção assistir o meu filho participando deste grande evento que mostra o amor e a união de todos os participantes. Isso é lindo de ver, e estou muito feliz pela medalha do seu filho, meu campeão”, concluiu a secretária.

Organizado pela TV Liberal, a supervisora de eventos da empresa de comunicação, Nathália Freitas, destacou a importância do evento. “Receber todas essas crianças e os familiares, viver uma manhã de muita alegria, é gratificante. Nos bastidores, acompanhamos a expectativa das crianças, desde o recebimento dos kits até a chegada ao Mangueirão. Para mim, isso já é uma recompensa”.

Nathalia também ressaltou que o evento contou com mais de mil jovens atletas, nas categorias de 50 metros para os menores (5 e 6 anos), mil metros para os adolescentes de 15 a 17 anos. Ela explicou que, além das medalhas de participação para todos, os três primeiros de cada categoria são premiados com troféus.

Um dos destaques da Corridinha do Círio foi o amapaense Alexandre Silva, 15 anos, que participou pela primeira vez do evento, no seu primeiro ano morando em Belém, na prova dos mil metros. “Eu estou muito grato por termos um espaço tão amplo desses para poder correr, é gratificante ter participado nesta pista linda. O Governo do Pará está de parabéns por nos proporcionar esse espaço lindo, que tive a honra de pisar no gramado e na pista de atletismo participando”, disse o atleta bastante emocionado.



Texto: Jessé Lima/Ascom Seel.

Fonte: Agência Pará/Foto: Jessé Lima//Ascom Seel