MRN avança na transição para matriz energética renovável

Comprometida com práticas de mineração sustentável na Amazônia, a Mineração Rio do Norte (MRN) obteve, nesta semana, a Licença de Instalação (LI) para o Projeto Linha de Transmissão que vai integrar a empresa ao Sistema Interligado Nacional. Com a adesão à matriz elétrica de fontes mais sustentáveis, a MRN espera reduzir a emissão de gases do efeito estufa em cerca de 90% na geração de energia, o que representa aproximadamente 20% na redução na pegada de carbono da companhia, já a partir de 2027, garantindo uma operação mais eficiente e sustentável. A fase de implantação do projeto deve gerar aproximadamente 500 novos postos de trabalho temporários durante as obras.

O projeto, com extensão de 98 km, parte da subestação em Oriximiná até a futura subestação Saracá, dentro do site da MRN, no distrito de Porto Trombetas. O diretor de Implantação da MRN, Leonardo Paiva, explica que a iniciativa é o principal projeto de transição energética da empresa, alinhada ao planejamento de longo prazo e ao compromisso com a sustentabilidade ambiental. “A mudança de matriz elétrica através representa um movimento estratégico para a MRN e um legado para a região. Estamos oficialmente aderindo às metas globais ao reduzir a pegada de carbono e promovendo o desenvolvimento sustentável local”, afirma o executivo.

OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO

O desenvolvimento da nova matriz elétrica da MRN atende as demandas futuras do Programa Zona Oeste. Na prática, o sistema de transmissão em 230 kV vai conectar as instalações industriais da empresa em Porto Trombetas, no município de Oriximiná à rede básica do SIN, por um circuito simples, com extensão aproximada de 98 km. O traçado possui 34 vértices, contemplando 218 torres metálicas, tendo em vista benefícios técnicos, econômicos e socioambientais. O estudo do projeto foi realizado em duas partes, considerando o trecho normal e o trecho da travessia do rio Trombetas, em função das particularidades de cada um.

Planta de Beneficiamento, MRN, Porto Trmobetas. Foto Wanezza Soares

CONTINUIDADE OPERACIONAL

A Linha de Transmissão é parte da estratégia de continuidade operacional da MRN na região. Hoje com licença prévia emitida pelo IBAMA, o Projeto Novas Minas permitirá à MRN investir aproximadamente R$ 5 bilhões nos próximos cinco anos, agregando mais sustentabilidade à cadeia do alumínio, utilizado em grande escala para segmentos essenciais como energia, transportes, construção civil, embalagens, dentre outros. O empreendimento será essencial para que a empresa possa dar continuidade à sua operação no Oeste do Pará, mantendo uma produção média de 12,5 milhões de toneladas anuais de bauxita.

Imagens: Divulgação